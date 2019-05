Atletica Lecco alla caccia della finale oro dei societari maschili

Societari maschile, parte la rincorsa alla finale oro

Dopo la prima fase sono 12032 punti ottenuti dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

CHIARI – Come la formazione femminile anche quella maschile dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha partecipato sabato e domenica scorsa alle gare della prima fase dei campionati di società Assoluti.

A Chiari (Bs) una prima giornata penalizzata fortemente dalle pessime condizioni atmosferiche tanto che ben tre gare non hanno potuto essere disputate causa una violenta grandinata, 1500m, 3000sp e staffetta 4x100m sono state rinviate ad altra data.

Il regolamento dice che sono 18 le diverse gare che vanno a completare lo score e dopo la prima fase i giallo blu ne hanno coperte solo 15 ottenendo 12032 punti ancora lontani dai 15500 che servono per confermare la finale oro conquistata la scorsa stagione, ma con l’inserimento di alcune pedine importanti e il recupero delle gare mancanti, si potrebbe anche avverare il sogno giallo blu.

Padovani, Cairoli, Masetti… tris di vittorie.

Mattia Padovani va a vincere in solitaria i 5000m correndoli in 14’17”38 sua seconda miglior prestazione di sempre. Lo imita Matteo Masetti nel lancio del giavellotto che con una bella spallata fa volare l’attrezzo sino a 69,68m a soli 3cm dal personale. Ultima vittoria è quella del decatleta Simone Cairoli che fa suo il salto in alto con 2m esatti.

Aldeghi e Castellazzi ad un soffio dalla vittoria.

Andrea Aldeghi ci crede nel salto in lungo e con 7,21m si arrende di soli 2cm e si accontenta del 2° posto. Stesso piazzamento per Mattia Castellazzi nel getto del peso, 15,12m la sua misura che resta a 22cm dal vincitore.

Gli altri risultati dei nostri