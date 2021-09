Atletica Lecco alla finale nazionale del Campionato di Società Under 23

Colombo Costruzioni al 6° posto al maschile e al 7° al femminile

Mattia Montini nei 110hs è il miglior piazzamento lecchese

BERGAMO – Con l’Atletica Bergamo 21959 Orio Center, questo fine settimana si sono disputate le finali nazionali del Campionato di Società riservato agli Under 23, in gara gli atleti delle Categorie Juniores che dovevano obbligatoriamente coprire 9 risultati e le Promesse. Doppia partecipazione per i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, capace di qualificare entrambe le formazioni, sia quella maschile che quella femminile.

Miglior piazzamento di squadra lo ottiene la formazione maschile che chiude al 6° posto con 124,5 punti a uno solo dalla 5^ formazione, l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi che ne totalizza 125,5, a ottenere il punteggio più alto e il relativo titolo italiano, l’Atletica Vicentina con 174,5 che precede i padroni di casa dell’Atletica Bergamo 1959 Orio Center che di punti ne totalizza 153,5 e a completare il podio maschile la Fratellanza Modena con 141.

Al femminile lo scudetto viene vinto dalle portacolori dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi con 175 punti, una lotta serrata con l’Atletica Vicentina che si arrende per soli 2,5 punti e conclude a 172,5 con la Bracco Atletica Milano al terzo gradino del podio con 153 punti, le gialloblu concludono al 7° posto con 111,5 punti.

Martina Casiraghi, lecchese che veste i colori dell’Atletica Bergamo 1959 Orio Center, domina nella marcia. E non poteva essere altrimenti, troppo il divario della lecchese 7^ ai recenti campionati mondiali e stesso piazzamento agli europei di categoria. Martina Casiraghi con 22’43”62 non fa sconti a nessuno sui 5km di marcia e lascia la più immediata inseguitrice a oltre 1’30”.

Nicole Acerboni, Mattia Montini, Clarissa Boleso, Beatrice Porcu, Luca Barbini, Konjoneh Maggi, Christian Jacovone e Pietro Roncareggi sul podio nelle rispettive gare.

Mattia Montini il miglior piazzamento lecchese, l’atleta di Ballabio in forza al Cs Carabinieri ma che può gareggiare per la sua società civile prima del suo arruolamento, si prende il 2° posto con 14”18 sui 110hs, stesso tempo del vincitore e solo il photo finis decreta i primi due posti in classifica. Tutti gli altri lecchesi a podio salgono sul terzo gradino, Clarissa Boleso sui 400m con 57”25, Beatrice Porcu sui 400hs con 1’03”89, Luca Barbini nel salto con l’asta con la misura di 4,80m la stessa dei primi due solo che per il gialloblu pesa un errore in più alla misura inferiore, Konjoneh Maggi sui 5000m corsi in 14’54”51, Christian Jacovone nel salto in lungo con la misura di 7,14m, Pietro Roncareggi con 41,57m nel disco. Nicole Acerboni, ex gialloblu che da un paio di stagioni difende i colori della Bracco Atletica, si prende la 3^ posizione sui 5000m correndoli in 17’50”10.

Tutti gli altri risultati dei giallo blu