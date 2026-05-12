Atletica Lecco. Campionato di società regionale Allievi: 9° posto al maschile, 22° posto al femminile

Si devono ancora recuperare quattro gare sospese per maltempo

A Clusone tre medaglie d’argento e due di bronzo individuali

CLUSONE (BG) – Week-end con il Campionato di Società Regionale categoria Allieve/i, organizzato a Clusone (BG) dalla Pool Società Atletica Valseriana e dal Comitato Regionale Fidal. Nella prima giornata ben 6 euro minimi Under 18, mentre domenica ne hanno ottenuti 4. Sei punteggi oltre i 900 punti tabellare, tre nei 100m femminile; 1^ Martina Morello (Atletica Meneghina) con 11”90 (950 punti tabellare), 2^ Camilla Barbieri (Cus Pro Patria Milano) con 11”99 (931 punti tabellare), 3^ Giada Laura Talfani (Atletica Meneghina) con 12”4 (921 punti tabellare), sui 400hs 1^ Caterina Meani (Team-A Lombardia) con 1’00”82 (920 punti tabellare), sui 200m 1^ Martina Morello (Atletica Meneghina) con 24”80 (917 punti tabellare), il miglior punteggio è stato quella di Caterina Carissimi (Atletica Brescia 1950) 1^ nei 5000m di marcia con 22’50”07 (974 punti tabellare).

Bene i lecchesi:Rayan El Azzouzi (Pro Patria Milano) chiude al 2° posto nei 3000m con 8’59”7, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ nei 2000sp con 7’27”09 prima volta sulla distanza, Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° nel salto in alto con 1,96m, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3^ negli 800m con 2’18”36 nuovo primato personale abbassato di 3”27, staffetta 4x400m dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (Margherita Majer, Alice Dell’Oro, Sofia Piazza, Virginia Rocca) con 4’12”98.

Purtroppo sabato pomeriggio il vento ha fatto cadere il fotofinish e si è rotto e non si sono svolte le due staffette 4x100m, domenica invece diluviava e 5 gare sono state annullate e dovranno recuperarle. Attualmente la classifica di società, al maschile è in testa della Milano Atletica con 12 punteggio con 8641 punti, i gialloblu sono al 9° posto con 12 punteggi con 7295 punti, al femminile la Cus Pro Patria Milano è in testa con 12 punteggi con 9182 punti, le nostre sono al 22° posto con 9 punteggi con

6023 punti.

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