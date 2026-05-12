Atletica Lecco. Campionato di società regionale Allievi: 9° posto al maschile, 22° posto al femminile

Si devono ancora recuperare quattro gare sospese per maltempo
A Clusone tre medaglie d’argento e due di bronzo individuali
CLUSONE (BG) – Week-end con il Campionato di Società Regionale categoria Allieve/i, organizzato a Clusone (BG) dalla Pool Società Atletica Valseriana e dal Comitato Regionale Fidal. Nella prima giornata ben 6 euro minimi Under 18, mentre domenica ne hanno ottenuti 4. Sei punteggi oltre i 900 punti tabellare, tre nei 100m femminile; 1^ Martina Morello (Atletica Meneghina) con 11”90 (950 punti tabellare), 2^ Camilla Barbieri (Cus Pro Patria Milano) con 11”99 (931 punti tabellare), 3^ Giada Laura Talfani (Atletica Meneghina) con 12”4 (921 punti tabellare), sui 400hs 1^ Caterina Meani (Team-A Lombardia) con 1’00”82 (920 punti tabellare), sui 200m 1^ Martina Morello (Atletica Meneghina) con 24”80 (917 punti tabellare), il miglior punteggio è stato quella di Caterina Carissimi (Atletica Brescia 1950) 1^ nei 5000m di marcia con 22’50”07 (974 punti tabellare).
Bene i lecchesi:Rayan El Azzouzi (Pro Patria Milano) chiude al 2° posto nei 3000m con 8’59”7, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ nei 2000sp con 7’27”09 prima volta sulla distanza, Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° nel salto in alto con 1,96m, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3^ negli 800m con 2’18”36 nuovo primato personale abbassato di 3”27, staffetta 4x400m dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (Margherita Majer, Alice Dell’Oro, Sofia Piazza, Virginia Rocca) con 4’12”98.
Purtroppo sabato pomeriggio il vento ha fatto cadere il fotofinish e si è rotto e non si sono svolte le due staffette 4x100m, domenica invece diluviava e 5 gare sono state annullate e dovranno recuperarle. Attualmente la classifica di società, al maschile è in testa della Milano Atletica con 12 punteggio con 8641 punti, i gialloblu sono al 9° posto con 12 punteggi con 7295 punti, al femminile la Cus Pro Patria Milano è in testa con 12 punteggi con 9182 punti, le nostre sono al 22° posto con 9 punteggi con
6023 punti.
Tutti i risultati dei lecchesi
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
110hs-21° Tommaso Zucchi 16”52; 22° Giovanni Zucchi 16”78.
100m-51^ Gaia Colombo 13”58; 70^ Sofia Airò 13”99.
100m-38° Jacopo Lambrughi 12”00; 82° Alessandro Agresta 12”79.
200m-12^ Margherita Majer 23”29; 52^ Sofia Airò 29”22; 55^ Anna Perego 29”40.
200m-9° Leo Raimondi 23”37; 44° Isacco Rotta 24”66; 59° Cristiano Isacco 25”74,
400m-17^ Virginia Rocca 1’03”26.
800m-3^ Sofia Piazza 2’18”36; 4^ Alice Dell’Oro 2’20”58.
800m-7° Federico Forni 2’00”06.
1500m-7^ Francesca Brusa 5’04”75; 12^ Margherita Giudici 5’20”61.
1500m-41° Daniele Innocente Poletti 5’14”97.
2000sp-2^ Caterina Vavassori 7’27”94; 9^ Vanessa Andreotti 8’17”09.
2000sp-6° Daniele Arlati 6’22”80; 11° Luca Farina 6’50”91.
3000m-7^ Giulia Sutti 11’31”23.
3000m-4° Daniele Arlati 9’06”87.
Salto con l’asta-4° Riccardo Galbusera 3,70m.
Salto in lungo-39^ Irene Mosca 3,85m; 41^ Chiara Beretta 3,79m.
Salto in alto-2° Gabriele Ciappesoni 1,96m; 12° Riccardo Galbusera 1,65m.
Salto triplo-22° Giovanni Zucchi 11,26m.
Lancio del disco-27° Luca Teruzzi 16,01m.
- Merate Atletica Promoline
110hs-17° Filippo Panzeri 16”18.
100m-58° Simone Tentorio12”37.
200m-64^ Giulia Mangiagalli 30”34.
1500m-40° Massimiliano Barbera 5’11”48.
2000sp-15° Francesco Tentorio 6’59”10.
Salto in lungo-12° Nicolò Tacchinardi 6,06m; 15° Davide Bassi 5,81m.
Salto triplo-13° Nicolò Tacchinardi 12,06m.
Salto in alto-4° Davide Bassi 1,83m.
- Gs Virtus Calco
Salto in lungo-23° Riccardo Perego 5,65m.
- Cus Pro Patria Milano
3000m-2^ Rayan El Azzouzi 8’59”71.