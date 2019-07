Atletica Lecco Colombo Costruzioni, campioni d’Italia Allieve nelle prove multiple

Scudetto tricolore per le giallo blu impegnate nell’eptathlon

Andrea Chiara Pozzi, Valentina Gilardoni e Emma Pastorelli sugli scudi

CHIARI-Due giorni di quelli che alla fine regalano solo applausi pe rle tre Allieve giallo blu impegnate in questo fine settimana a Chiari nella finale nazionale del campionato di società Allieve/i di prove multiple.

Le nostre chiudono al primo posto con 11916 punti dati dalla somma dei punteggi ottenuti dalle tre atlete impegnate, al secondo posto l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi che si ferma a 11195 punti e sul gradino più basso del podio la Uisp Siena a 10166 punti.

Pur senza l’atleta di punta, Veronica Besana ferma per una microfrattura, le tre Allieve della Atletica Lecco Colombo Costruzioni sono riuscite a portare in riva al lago, lo scudetto tricolore di categoria per le prove multiple.



Andrea Chiara Pozzi con 4296 punti è la migliore delle 23 partecipanti, i suoi parziali vedono 15”93 sui 100hs, l’1,59m nel salato in alto, il 28”15 dei 200m; il 5,08m nel salto in lungo, il 31,70m nel giavellotto, il 12,83m nel peso e il 2’53”42 negli 800m conclusivi per un totale di punti di 4296, si difende benissimo Valentina Gilardoni 5^ individuale con 4130 punti e con tre personali in gara, l’1,50m nell’alto, il 36,71m nel giavellotto e il 2’31”16 sugli 800m; gli altri risultati sono stati il 16”15 sui 100hs; il 28”16 sui 200m; il 4,33m nel lungo e il 9,97m nel peso.

Emma Pastorelli con 3490 punti chiude al 9° posto individuale, ma in questa occasione è solo la classifica di squadra che conta, per lei 16”88 sui 100hs, 1,47m nell’alto, 28”90 sui 200m; 4,66m nel lungo, 21”85 nel giavellotto, 8,59m nel peso e 2’46”85 negli 800m.