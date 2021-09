La Colombo Costruzioni in gara a Boissano nella finale B

Podio per la formazione femminile, 11° posto per quella maschile

BOISSANO – Si conclude la stagione outdoor con le finali del campionato di società Allievi, l’Atletica Lecco, dopo aver disputato la finale Argento con la promozione in oro al maschile con la squadra Assoluta, con la finale B al femminile sempre della formazione Assoluta e la promozione in bronzo precedentemente con la finale tra gli Under 23 ecco che anche gli Allievi (2004/05) sono chiamati a disputare la loro finale.

A Boissano (SV) questo fine settimana, si sono disputate le finali B del gruppo Nord Est, bella prestazione delle Allieve che al termine dei due giorni di gare, sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio grazie ai 146 punti conquistati, davanti al primo posto il Cus Pro Patria Milano con 168 e l’Atl Vigevano con 157. Al maschile i nostri concludono all’11° posto con 109 punti.

Giorgia Mari Belingheri due volte prima, oro per la staffetta 4×100, Alessandro Panizza vince il giavellotto

Sei primati personali e sette volte sul podio al femminile, doppia vittoria con primato personale in entrambe le gare per Giorgia Mari Belingheri sabato sui 1500m con 5’09”35 lima di qualche centesimo il personale ma quel che più conta sono i 13 punti conquistati, capolavoro nella giornata successiva dove sui 3000m abbassa il primato personale di ben 25” portandolo a 11’14”76 e ottenendo di nuovo il massimo dei punti. Molto bene anche la staffetta della 4x100m composta da Elisa Agostini, Elena Battista, Arianna Brivio e Stella Moizzi che correndola in 50”02 si lasciano tutte alle spalle. Unica vittoria al maschile viene ottenuto grazie al bel lancio di 47,08m di Alessandro Panizza nel lancio del giavellotto.

Kethrin Sironi, Stella Moizzi e Arianna Brivio sul podio.

Gran bel primato personale di 41,59m per Kethrin Sironi nel lancio del martello, misura che vale alla giallo blu il secondo posto, la stessa atleta ottiene con 36,41m il personale anche nel lancio del disco e sale nuovamente sul secondo gradino del podio. Concludono sul gradino più basso del podio Arianna Brivio al personale nel salto triplo con 10,43m e due volte Stella Moizzi, prima sui 100m correndoli in 12”40 e successivamente sui 200m con 25”99.

Ben undici primati personali migliorati e uno eguagliato

Marta Comi si migliora sui 100hs correndoli in 15”56 che valgono il 5° posto, Elisa Agostini con 1’17”15 sui 400hs copre la gara e si classifica al 12° posto, Emma Castelli al primato personale nel getto del peso con 8,09m che valgono l’8° posto, 24.90m per Marta Comi nel lancio del giavellotto e 5^ posizione, al maschile eguaglia il personale sui 100m Matteo Scaccabarozzi con 11”45 e 5° posto ottenuto, si migliora invece sui 200m correndo in 23”38 che valgono il 6° posto, primato personale per Federico Meda sui 1500m corsi in 4’33”14 che lo vedono al 7° posto, sui 110hs primato personale per Simone Manzoni con 15”84 che valgono il 5° posto, primato con 1’06”94 per Alessandro Gadosa sui 400hs e 12^ posizione, primato personale per Gabriel Durante nel salto triplo con 10,82m che valgono il 10° posto e per Nicolò Scalzi che si improvvisa martellista e lancia a 18,88m che valgono l’11° posto.

Completano i risultati