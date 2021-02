A Brescia niente pubblico e misure rigidissime

Prima fase del campionato regionale di società di corsa campestre

BRESCIA – Nel contesto del Parco delle Cave a Brescia, con l’organizzazione dell’Atl Rodengo Saiano Mico, domenica scorsa si sono disputate le gare della prima fase del campionato regionale di società di corsa campestre. Campionato che assieme alla seconda fase in programma a Morbegno il 28 febbraio darà la classifica definitiva con le prime cinque squadre classificate in ogni categoria a qualificarsi per la fase nazionale in programma a Campi Bisenzio (Fi) al 14 marzo. Alle prime cinque squadre si aggiungeranno quelle già qualificate di diritto nell’ultimo campionato italiano di società di cross e che, se qualificate anche nella classifica regionale entro i primi cinque posti, automaticamente anche le altre formazioni arrivate dietro possono ambire al pass nazionale.

Stringenti le misure di sicurezza con misurazione della temperatura corporea e compilazione dell’autocertificazione per accedere al campo gara con ingressi presidiati. Solo agli atleti un’ora prima della gara era consentito accedere al percorso e i tecnici delle società potevano entrare dopo aver compilato a loro volta l’autocertificazione e misurato la temperatura corporea, ma non potevano avvicinarsi al percorso.

Per l’Atletica Lecco già qualificati di diritto gli Juniores maschile, ma nessun problema per loro dato che vincono con 17 penalità la classifica di giornata, passano anche le Juniores femminili col 3° posto a 39 punti, le Assolute femminili col 4° posto a 34 punti, restano fuori per una sola posizione gli Assoluti maschi col 9° posto a 126 punti. Per ora passano le prime cinque a cui si aggiungono tre squadre già in possesso del pass e classificate domenica entro le prime cinque posizioni.

Bene anche le altre società lecchesi presenti, partendo dagli Allievi l’Us Derviese che vince la classifica di giornata con 36 punti, per ora sono qualificati anche i Falchi Lecco tra gli Assoluti grazie al 6° posto con 78 punti ma con tre società davanti già qualificate di diritto.

Mattia Adamoli, Konjonet Maggi, Elisa Pastorelli e Mattia Padovani sul podio individuale

Si parte con le Allieve che devono percorrere un totale di 3,7km le nostre al via sono solamente due e quindi non hanno speranze di qualifica visto che tre è il numero minimo di atlete della stessa squadra che devono classificarsi per la classifica di società, la migliore è Benedetta Buzzella (Us Derviese) col 7° posto seguita da Anna Panzeri col 19° posto e da Rebecca Balbiani al 39°.

Si sale sul podio nella seconda gara in programma, tra gli Allievi con 5km da percorrere, Mattia Adamoli (Us Derviese) ottiene il 3° posto seguito all’8° da Francesco Raineri, seguono al 13° Giulio Mascheri del Cortenova, al 25° Nicolò Vergottini della Derviese, al 32° Daniele Oltolini sempre della Derviese, al 38° Daniele Gilardoni dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e al 51° Nicolò Motta del Cs Cortenova.

Passando alle Juniores femminile, buon 6° posto per la lecchese Ilaria Menatti sui 5km con i colori della Bracco, al 10° Marta Crippa dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con le compagne Camilla Valsecchi 13^ e Francesca Gnecchi 16^.

Al maschile lotta per due terzi di gara Konjonet Maggi ma alla fine si deve accontentare del 3° posto sui 7,5km seguito dai compagni giallo blu Jonut Puiu in 6^ posizione, Giovanni Artusi in 8^ e Simone Galbani in 37^, in 17^ posizione per il Cs Cortenova, Lorenzo Pepe.

Gare Assolute, prime le donne con Promesse/Seniores in gara sui 7,5km e l’azzurrina di corsa in montagna, Elisa Pastorelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni è la migliore delle nostre col 9° posto Assoluto e il 2° tra le Promesse, seguono le compagne di club Maria Righetti con l’11° posto, Francesca Rusconi col 14°, Francesca Colombo col 22° e per il Cs Cortenova al 32° posto conclude Alessia Bergamini.

Ultima gara in programma è quella riservata agli Assoluti maschili, 4 giri per un totale di 10km, scappano in tre davanti e nel secondo gruppetto Mattia Padovani controlla gli avversari e sul finale riesce a conquistare il 3° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. I compagni di club in gara concludono al 54° posto Michele Azzoni, al 73° Andrea Denti, al 78° Simone Bossetti, al 93° Stefano Fumagalli e al 101° Pietro Caspani; per i Falchi Lecco 16° posto per Luca Del Pero, 25° per Lorenzo Beltrami e 40° per Davide Perego. 52° posto per Alessandro Riva del Gsa Cometa, 76° per Pietro Colnaghi dell’Atl Merate Promoline, al 108° posto per il Cs Cortenova Gianni Codega.

Gare riservate ai Master alla mattina

Prime a partire erano state le categorie Master, non in gara per i Cds, al femminile 16^ Elena Fustella (1^ SF60) per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, al 27° Marilena Locatelli (8^ SF40) per la Pol Bellano.

Al maschile tra i SM35/40/45 ottimo 2° posto di Davide Maggi (1° SM35) per Soc Escursionisti Civatesi, al 9° posto Davide Patriarca (5° SM45) per l’Us Derviese, al 46° Fabio Vergottini (18° SM45) per la Pol Bellano e al 47° Mario Buzzella (19° SM45) per l’Us Derviese. Ultima partenza quella riservata a tutte le altre categorie maschili dalla SM50 in su, 37° posto (1° SM70) per Aurelio Moscato della Pol Libertas Cernuschese.