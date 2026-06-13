Atletica Lecco protagonista a Meda: Moizzi e Vedana sul podio, Forni firma il record sociale dei 400 metri

Al 1° Trackfam Meeting brillano gli atleti gialloblù: due secondi posti di prestigio e il nuovo primato societario di Lorenzo Forni, che cancella un record che resisteva dal 2012

Stella Moizzi seconda nei 200 metri in 24”43, Filippo Vedana secondo nei 110 ostacoli Juniores con 13”86

MEDA (Monza Brianza) – Due podi, un record sociale e una serie di prestazioni di alto livello per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 1° Trackfam Meeting di Meda. A brillare sono stati soprattutto Stella Moizzi, seconda nei 200 metri in 24”43, e Filippo Vedana, secondo nei 110 ostacoli Juniores con un eccellente 13”86. Ma il risultato più prestigioso della serata porta la firma di Lorenzo Forni: il campione italiano Juniores 2025 degli 800 metri ha chiuso quarto nei 400 metri in 47”96, migliorando il proprio personale di ben 2 secondi e 4 centesimi e firmando il nuovo primato sociale della specialità, cancellando dopo quasi tredici anni il record di Luca Ballabio (48”08, Chiari 23 giugno 2012).

Giovedì sera l’Atletica Meda ha organizzato il 1° Trackfam Meeting, manifestazione ad inviti e con tempi minimi di partecipazione dedicata alle gare di velocità, ostacoli, salto in lungo e salto triplo, riservata alle categorie Cadetti/e e Assoluti.

L’evento ha fatto registrare risultati tecnici di assoluto valore: in 15 gare disputate ben cinque atleti hanno superato i 1000 punti tabellari, mentre 46 atleti hanno oltrepassato quota 900 punti. Le migliori prestazioni tecniche sono arrivate dai 100 metri femminili, vinti da Vittoria Fontana (CS Carabinieri Sezione Atletica) in 11”53, per un punteggio di 1030 punti tabellari, e dai 200 metri maschili, conquistati da Filippo Dezza (Bergamo Stars Atletica) in 20”79, pari a 1021 punti.

Tra le categorie giovanili si è distinta la cadetta Natalia Olchowik della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, vincitrice degli 80 metri in 9”98, prestazione valutata 1020 punti tabellari. Ottimo livello tecnico anche nei 400 metri, dove hanno primeggiato Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) con 46”45 e Sophia Favalli (Atletica Brescia 1950) con 53”59.

Per quanto riguarda gli atleti lecchesi, oltre ai già citati exploit di Moizzi, Vedana e Forni, da segnalare il ventesimo posto di Filippo Bessi nei 400 metri con 49”25, mentre nei 200 metri femminili buona prova anche per Carolina Majer, settima in 25”09.

Nei 100 metri maschili, vinti da Tommaso Alessio Baresi (Cus Pro Patria) in 10”45, gli atleti dell’Atletica Lecco hanno ottenuto diversi piazzamenti interessanti: Thomas Cazzola è stato undicesimo con il personale di 10”87, seguito da Lorenzo Amati, diciassettesimo in 10”96, da Filippo Vedana, venticinquesimo con il personale di 11”04, e da Matteo Buzzi, cinquantunesimo in 11”37.

Nei 400 metri femminili, oltre alla vittoria di Sophia Favalli, si sono messe in evidenza Virginia Rocca, trentacinquesima in 1’02”03, e Margherita Majer, trentaseiesima in 1’02”39, nuovo personale.

Negli ostacoli, oltre al secondo posto di Filippo Vedana nei 110 ostacoli Juniores, da segnalare gli allievi Tommaso Zucchi, undicesimo in 16”21 con record personale, e Giovanni Zucchi, tredicesimo in 16”85, entrambi dell’Atletica Lecco. Nella stessa gara era presente anche Filippo Panzeri della Merate Atletica Promoline, dodicesimo in 16”23.

Tra le ragazze, nei 100 ostacoli, Camilla Comi della UP Missaglia ha chiuso al nono posto con il nuovo personale di 15”65.

Buoni risultati anche per la Merate Atletica Promoline nelle gare Cadetti: negli 80 metri maschili Federico Leone Galmuzzi ha ottenuto il sesto posto con il personale di 9”61, Matteo Stella il decimo in 9”82 e Tommaso Pirovano il tredicesimo in 9”90. Tra le Cadette, Aurora Benedetta D’Alessia ha chiuso quattordicesima in 10”79.

Tra i vincitori delle altre gare spiccano Kelly Ann Maevane Doualla Edimo (Cus Pro Patria Milano) nei 200 metri femminili con 24”07, Eleonora Rossi (Atletica Monza) nei 100 ostacoli Allieve con 13”78, Emanuele Maria Romeo (Atletica Meneghina) nei 110 ostacoli Allievi con 13”90, Elisa Colombani (Pro Sesto Atletica Cernusco) nei 100 ostacoli con 14”14, Alberigo Ghedina (Atletica Meneghina) nei 110 ostacoli Juniores con 13”75, Riccardo Legnani (Cus Pro Patria Milano) nei 110 ostacoli Assoluti con 14”68, Rebecca Pecora (Bracco Atletica) nel salto in lungo con 6,01 metri e Francesco Efeosa Crotti (Cus Pro Patria Milano) nel salto triplo con 15,30 metri.

La serata di Meda conferma dunque il buon momento dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, capace di conquistare risultati di prestigio a livello nazionale e soprattutto di festeggiare il nuovo record sociale dei 400 metri, firmato da un Lorenzo Forni sempre più protagonista anche su distanze diverse dagli 800 metri che lo hanno consacrato campione italiano Juniores.