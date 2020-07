Atletica Lecco: record provinciale per la 4x100m Juniores femminile

Trofeo Bracco a Milano, gare solo al femminile

MILANO – Al campo sportivo XXV Aprile di Milano con l’Atl Bracco in regia, sabato pomeriggio le gare solamente femminili valide per il “Trofeo Bracco”, gare a cui hanno partecipato anche le nostre atlete ottenendo risultati importanti.

Lisa Gallucio, Clarissa Boleso, Alessia Gatti e Veronica Besana, oltre alle gare individuali, corrono la staffetta 4x100m ottenendo il crono di 47”37 che oltre a essere il miglior crono nazionale 2020 di categoria, rappresenta anche il record provinciale Juniores che va a cancellare il 47”92 dell’Atl Rovellasca. Ovviamente il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo primato sociale sempre di categoria, per le giallo blu a Milano il 3° posto conclusivo.

Veronica Besana, altro step in avanti sugli ostacoli

Altra bella performance di Veronica Besana che corre i 100hs in 13”88, suo nuovo primato personale e record sociale sia Juniores che Assoluto, dove cancella il nome di Laura Spreafico che con 13”96 lo deteneva dal 2011, ora per la forte atleta giallo blu nel mirino i primati provinciali di categoria (Juniores) che sono in possesso di Micol Cattaneo con 13”58 e risale al lontano 2001 e quello Assoluto che con 13”43 è ancora saldamente in possesso di Anna Maria Di Terlizzi che lo detiene dal 1998. La lecchese a Milano corre in batteria nel nuovo primato personale di 13”88 piazzandosi al 2° posto dietro la poliziotta Desola Oki e si guadagna così il passaggio alla successiva finale dove corre in 14”23 che gli vale la 3^ piazza.

Sempre sugli ostacoli da registrare il nuovo primato personale di Alessia Gatti che scende a 14”85 che gli vale la 9^ posizione e il 15”27 di Eleonora Villa che chiude 12^.

Silvia Crippa vince nel getto del peso

Altra bella gara per la lanciatrice Silvia Crippa per la gioia di mamma Lucia Morandi presidente del sodalizio giallo blu. Per lei 12,79m con una serie regolare di lanci, su sei solo un nullo e gli altri cinque tutti oltre i 12m; al 3° posto per la Virtus Calco si classifica Federica Dozio ancora Allieva che con 11,74m aggiunge 34cm al suo precedente primato. Sempre restando al settore lanci, buon 5° posto per Giulia Cascio che nel giavellotto arriva siano a 41,93m migliorando il primato personale ottenuto 2 anni fa e stabilendo così i nuovi record sociali sia di categoria Promesse che quello Assoluto. Passando ai salti, 7° posto per Federica Maggi nel salto triplo con 11,63m e a concludere la carrellata di risultati l’11° posto sui 400m di Clarissa Boleso con 57”97.