Atletica Lecco sfiora il podio al Campionato regionale di società Assoluti su pista, 4° posto al maschile

Lorenzo Forni secondo sugli 800m in 1’49”21 nuovo primato personale e minimo Assoluto
Riccardo Asperges terzo nel martello con 54,73m nuovo primato personale e minimo di categoria
BUSTO ARSIZIO (VA) – Campionato regionale di società Assoluti su pista maschile a Busto Arsizio, bene i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capaci di chiudere al 4° posto con 12.244 punti (14 punteggi). A vincere sono stati i milanesi della Cus Pro Patria Milano con 13.701 punti, al secondo la Pro Sesto Atletica Cernusco con 12.790 punti, chiude il podio il Cus Insubria Varese-Como con 12.577 punti.
Individualmente molto bene Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che chiude al 2° posto negli 800m con 1’49”21 nuovo primato personale e minimo Assoluto; Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores gareggia nel martello Assoluto e chiude al 3° posto con 54,73m nuovo primato personale aumentato di ben 4,52m e minimo di categoria; Andrea Casati (Atletica Alto Lario) chiude al 3° posto sui 5000m con 14’50”23 nuovo primato personale.
Tre atleti, tutti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sfiorano il podio virtuale: Julian Scutareanu 4° nel salto in alto con 1.97m, Alessandro Rota 4° sui 400hs con 52”58 sfiorando il primato personale per pochissimi (5) centesimi, Matteo Mosetti 4° nel lancio del giavellotto.
Tutti i risultati dei lecchesi a Busto Arsizio
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
100m- 12° Lorenzo Amati 10”85; 31° Thomas Cazzola 11”09 p.p; 42° Mattia Vitali 11”24; 50° Francesco Antonio Alfieri 11”28 p.p; 165° Jacopo Lambrughi 11”95 p.p; 180° Alessio Jian Filippini 12”02; 261° Alessandro Agresta 12”70 p.p.
200m-39° Alessandro Canclini 22”86 p.p; 49° Franceso Antonio Alfieri 23”04; 59° Thomas Cazzola 23”16 p.p; 110° Alessandro Stella 23”77.
400m-39° Alessandro Canclini 50”72 p.p; 62° Matteo Buzzi 51”47 p.p; 109° Leo Raimondi 53”07 p.p; 124° Davide Buratti 53”61; 132° Samuele Petrolo 53”80; 206° Gabriele Guido Pandiani 57″20 p.p.
800m-2° Lorenzo Forni 1’49”21p.p; 29° Federico Meda 1’56”70; 40° Federico Forni 1’59”3 p.p.
1500m-16° Tommaso Farina 4’02”91; 27° Federico Meda 4’07”10; 103° Davide Cappello 4’33”23; 138° Martino Longoni 5’10”55.
5000m-20° Martino Arlati 15’32”55 p.p; 58° Manith Baruffini 17’25”20; 65° Nicolò Gramegna 17’51”15 p.p.
110hs-22° Giacomo Maggioni 16”74.
400hs-4° Alessandro Rota 52”58 p.p; 8° Filippo Bessi 53”83.
3000sp-23° Alessandro Meda 10’18”81 p.p.
Staffetta 4 x 100m-10° Mattia Vitali, Lorenzo Amati, Fabio Balatti, Thomas Cazzola 42”98; 25° Alessio Jian Filippini, Lorenzo Azzalini, Samuele Petrolo, Davide Buratti 44”26.
Staffetta 4 x 400m-5^ Filippo Bessi, Lorenzo Forni, Fabio Balatti, Alessandro Rota 3’17″28; 25° Samuele Petrolo, Davide Buratti, Francesco Antonio Alfieri, Alessandro Canclini 3’33”04.
Salto in alto-4° Julian Scutareanu 1,97m; 19° Riccardo Galbusera 1,85m.
Salto con l’asta-26° Mattia Melloni 3,30m; 28° Stefano Tagliaferri 3,15m.
Salto in lungo-8° Lorenzo Azzalini 6,89m; 11° Matteo Maggioni 6,74m; 23° Alessio Jian Filippini 6,45m p.p.
Salto triplo-26° Giacomo Maggioni 12,85m.
Getto del peso-6° Riccardo Asperges 14,30 p.p.
Lancio del disco-21° Pietro Cesana 33,71m p.p.
Lancio del martello-3° Riccardo Asperges 54,73m p.p.
Lancio del giavellotto-4° Simone Masetti 65,08m.
- Up Missaglia
100m-46° Christian Limonta 11”26 p.p; 174° Diego Sangalli 11”99 p.p.
200m-68° Christian Limonta 23”31.
- Polisportiva Libertas Cernuschese
100m-83° Francesco Luigi Cammisa 11”48 p.p; 154° Alessandro Sala 11”85.
5000m-53° Luca Codara 17’15”53 p.p.
110hs-9° Dante Pusceddu 15”52 p.p.
400hs-28° Lorenzo Pellanda 58”51 p.p.
- Merate Atletica Promoline
200m-223° Simone Tentorio 25”66 p.p:
200m-Gabriele Mazzocchi 2’12”38 p.p.
1500m-39° Alessandro D’Abbrusco 4’11 ”41; 77° Francesco Tentorio 4’24”47 p.p.
Salto in alto-44° Simone Tentorio 1,60m
- Gs Virtus Calco
Salto in lungo-68° Alessandro Panzeri 5,49m p.p.
- Falchi Lecco
5000m-11° Davide Perego 15’16”61.
- Atletica Valle Brembana
1500m-15° Mattia Adamoli 4’02”30; 76° Christian Guido Acerboni 4’24”29.
- Atletica Alto Lario
3° Andrea Casati 14’50”23 p.p.
- Atletica Bergamo 1959 Oriocenter
Lancio del giavellotto-5° Simone Bonfanti 61,96m
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