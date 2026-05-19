Atletica Lecco sfiora il podio al Campionato regionale di società Assoluti su pista, 4° posto al maschile

Lorenzo Forni secondo sugli 800m in 1’49”21 nuovo primato personale e minimo Assoluto

Riccardo Asperges terzo nel martello con 54,73m nuovo primato personale e minimo di categoria

BUSTO ARSIZIO (VA) – Campionato regionale di società Assoluti su pista maschile a Busto Arsizio, bene i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capaci di chiudere al 4° posto con 12.244 punti (14 punteggi). A vincere sono stati i milanesi della Cus Pro Patria Milano con 13.701 punti, al secondo la Pro Sesto Atletica Cernusco con 12.790 punti, chiude il podio il Cus Insubria Varese-Como con 12.577 punti.

Individualmente molto bene Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che chiude al 2° posto negli 800m con 1’49”21 nuovo primato personale e minimo Assoluto; Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores gareggia nel martello Assoluto e chiude al 3° posto con 54,73m nuovo primato personale aumentato di ben 4,52m e minimo di categoria; Andrea Casati (Atletica Alto Lario) chiude al 3° posto sui 5000m con 14’50”23 nuovo primato personale.

Tre atleti, tutti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sfiorano il podio virtuale: Julian Scutareanu 4° nel salto in alto con 1.97m, Alessandro Rota 4° sui 400hs con 52”58 sfiorando il primato personale per pochissimi (5) centesimi, Matteo Mosetti 4° nel lancio del giavellotto.

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