Atletica leggera, a Rovellasca 4 podi per i lecchesi

Oltre 500 atleti in gara mercoledì sera al CRL Meeting – Bronze Lombardia

Grandissima gara dell’azzurra Virginia Troiani vince i 200m con 23”78 nuovo primato personale con oltre 1000m punti tabellari

ROVELLASCA – Mercoledì sera seconda serata dell’atletica leggera organizzata dall’Atletica Rovellasca, gare con gli ostacoli, mezzofondo, salti e lanci, ben 510 atleti in gara, 157 atleti hanno corso i 200m maschile, 102 sui 1500m maschile.

Grandissima gara dei 200m femminile, l’azzurra Virgina Troiani (Cus Pro Patria Milano) vince con il tempo di 23”78 abbassando il primato personale ben 36 centesimi in meno, per lei 1016 punti tabellare è il sicuramente il suo miglior risultato della serata.

Grande gara dei 1500m, 5 atleti (3 femminile, 2 maschile) hanno passato i 900 punti tabellare, il siepista Carmelo Cannizzaro (ASD Running Modica) vince in volata con 3’47”65 (941 punti), secondo Stefano Benzoni (Atletica Valle Brembana) con 3’47”94 nuovo primato personale abbassando 3”90 in meno, Vittor Giulia (Cus Parma) vince con 4’29”35 nuovo primato personale abbassandolo 4”64 in meno (922 punti), Arianna Di Toma (Atletica Gavirate) seconda con 4’31”44 nuova primato personale migliorando ben 6”68 (907 punti), Asia Prenzato (Cus Pro Patria Milano) terza con 4’32”24 (902 punti), secondo e terzo miglior risultato sono stati quello dei 200m; Stefano Grendene (Cs Aeronautica Militare) con 21”24 (958 punti), Kristina Priadko (Ag Comense) con 24”46 a solo 4 centesimi del suo primato personale (950 punti), gli ultimi due punteggi oltre i 900 sono stati quelli degli ostacoli, Rebecca Provenzi (Atletica Pianura Bergamasca) con 14”16 vince la gara dei 100hs (938 punti) e Giulia Piazzi (Cus Pro Patria Milano) seconda 14”34 (918 punti).

Tre secondi posto per i nostri, Francesca Prince Kouton (Up MIssaglai) nel getto del peso con 11,50m nuovo primato personale aumentando ben 70cm in più, Simone Mosetti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel lancio del disco con 39,74m; Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in lungo con 6,88m a solo 6cm del suo primato, terzo posto per Federica Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto triplo con 11,29m.

Tutti i vincitori della serata e tutti i lecchesi in gara

Allievi:

100hs: 1^ Lucrezia Picci 14”71 (Libertas Sanvitese A.P.O. Durigon), 4^ Viola Renon 20”04 (Virtus Calco).

Getto del peso-1^ Giuditta Limonta 11,30m (Atletica Monza).

110hs-1° Alessandro Di Donato 14”51 (Atletica Gavirate).

Lancio del disco-1° Edoardo Colleoni 41,54m (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter).

Juniores:

110hs.1° Matteo Manzoni 15”14 (Pro Sesto Atletica Cernusco).

Lancio del disco-1° Aleksandar Bruno Zanotti 49,50m (Varese Atletica), 5° Matteo Maggioni 31,63m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluti:

100hs-1^ Rebecca Provenzi 14”16 (Atletica Pianura Bergamasca), 5^ Carolina Renon 19”01 (Virtus Calco).

110js-1° Diego Morlacchi 15”29 (Pro Sesto Atletica Cernusco).

200m-1^ Virginia Troiani 23”78 (Cus Pro Patria Milano), 12^ Virgina Rocca 26”32 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Mariam Giacinta Colulibaly 26”55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Elisa Raimondi 26”95 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39^ Kebe Fall 27”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48^ Letizia Riva 28”06 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 49^ Beatrice Scola 28”12 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 50^ Marianna Chiappa 28”17 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 86^ Viola Renon 32”83 (Virtus Calco).

200m-1° Stefano Grendene 21”24 (Cs Aeronautica Militare), 18° Francesco Antonio Alfieri 22”73 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27° Alessandro Canclini 23”04 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 47° Matteo Scaccabarozzi 23”45 (Up Missaglia), 70° Gian Filippo Nigro 23”96 (Up Missaglia), 94° Aniouvi Benedetto Danvoehou 24”41 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 107° Claudio Chiappa 24”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 112° Irick Romolo Sedjr Savi 24”82 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 124° Diego Sangalli 25”08 (Up Missaglia), 145° Anmoldip Singh 26”29 (Atl 87 Oggiono), ,148° Riccardo Penati 26”92 (Up Missaglia), 149° Cesare Fumagalli 26”94 (Virtus Calco), 150° Alessandro Straniero 27”57 (Spartacus Triathlonlecco), 151° Luca Perego 27”60 (Virtus Calco), 156° Gianbattista Rapella 45”33 (Vigor Ligornetto).

1500m-1^ Giulia Vettor 4’29”35 (Cus Parma), 11^ Camilla Valsecchi 5’04”57 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20^ Gaia Rigamonti 5’16”74 (Us San Maurizio), 22^ Elena Brenna 5’19”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-1° Carmelo Cannizzaro 3’47”65 (Running Modica), 6° Tommaso Farina 3’56”58 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14° Mattia Sottocornola 4’02”47 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20° Gabriele Sutti 4’06”08 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27° Federico Orlandi 4’09”12 (Team Pasturo), 51° Alessandro Meda 4’25”18 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 55° Davide Cappello 4’27”70 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-1^ Sofia Pagani 1,65m (Atl Bergamo 1989 Oriocenter), 5^ Costanza Maria Monti 1,45m (Virtus Calco).

Salto triplo-1^ Irene Masiero 11,64m (N. Atletica Varese), 3^ Federica Maggi 11,29m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Elisa Storni 9,98m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-1° Stefano Giobbi 6,92m (Ag Comense), 2° Matteo Maggioni 6,88m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Lorenzo Azzalini 6,64m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Filippo Colombo 6,30m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13° Andrea Tedoldi 6,27m (Up Missaglia), 47° Luca Peregp 5,17m (Virtus Calco), 51° Cesare Fumagalli 4,90m (Virtus Calco), 55° Davide Bonacina 4,62m (Pol Bellano Galperti Group), 56° Alessandro Straniero 4,51m (Spartacus Triathlonlecco).

Getto del peso-1^ Giuseppina Maria Pujia 11,50m (Bracco Atletica), 2^ Francesca Prince Kouton 10,72m (Up Missaglia), 6^ Carolina Renon 6,79m (Virtus Calco).

Lancio del disco-1° Matteo Massironi 40,22m (Atl Osa Saronno Libertas), 2° Matteo Masetti 39,74m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Davide Bonacina 28,19m (Pol Bellano Galperti Group).