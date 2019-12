Atletica leggera. Domenica di premiazioni per gli atleti della Fidal Lecco

In sala Don Ticozzi, le premiazioni 2019 del comitato provinciale Como/Lecco della Fidal.

Pomeriggio di riconoscimenti domenica pomeriggio a Lecco.

LECCO- In chiusura di stagione, la grande famiglia dell’Atletica provinciale si è riunita a Lecco e nella sala Don Ticozzi gremita, si sono avute le premiazioni per la stagione 2019.

Un lungo pomeriggio di premiazioni che hanno visto gli ospiti essere introdotti da Fabio Balbi in veste di speaker, così a rotazione sono saliti sul palco per omaggiare i premiati, i referenti Coni di Como Katia Arrighi e di Lecco Alessandro Bonacina, a rappresentare il comitato regionale lombardo il consigliere Luca Barzaghi con Gian Paolo Riva presidente provinciale a fare gli onori di casa. Non uno ma due speaker , e Francesca Pirotta segretaria del comitato provinciale Fidal, che si è alternata al microfono in occasioni delle premiazioni.

Un minuto si silenzio per Antonio Ianni

Prima delle premiazioni è stato ricordato con un minuto di silenzio, Antonio Ianni conosciuto , apprezzato e stimato tecnico di lungo corso scomparso da pochissimo tempo. Con Antonio che era il padre dell’Atl Cassago e nel corso della sua lunghissima attività aveva collaborato con tantissime società e ancora adesso allenava un gruppo di atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Premio speciale per Elena Fustella

Un lungo elenco di titoli non solo nazionali ma anche europei e medaglie mondiali, e non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione Fabio Balbi di chiedere lumi a Elena Fustella di parlare della sua carriera agonistica

“Ho iniziato penso come la maggior parte di voi, a fare atleta da giovane, anche se i risultati a dire il vero non sono mai stati eclatanti, ho smesso presto e mi sono dedicata a fare la mamma. Poi quando mia figlia a sua volta iniziò a correre, mi rimisi in gioco correndo a suo fianco, da li è stato un crescendo di risultati e ho scoperto il mondo Master, non mi sono più fermata e sono a 44 titoli italiani vinti”.

E alla domanda se corresse solo per divertimento “Quello senz’altro ma visto che il mio impegno per la corsa mi porta via tante energie e anche spese con viaggi all’estero, posso dire che non è solo per divertimento che lo faccio ma sono esigente con me stessa e voglio sempre dare il meglio”.

Laura Lorenzato e Flavio Paleari, premi alla carriera.

Premio alla carriera per il giudice di gara Laura Lorenzato con oltre 30 anni di attività e a Flavio Paleari tecnico di lungo corso che nella sua carriera ha portato moltissimi suo atleti a vincere titoli nazionali e in maglia azzurra.

Lucia Morandi, ringrazia le società satellite

Non è mancato un ringraziamento da parte di Lucia Morandi, presidente dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e consigliere regionale Fidal, “A nome della società che rappresento, vorrei ringraziare tutte le società che portano i loro atleti dopo averli cresciuti nel settore giovanile, a continuare a fare atletica nelle categorie Assolute nelle file dell’Atl Lecco, non faccio nomi perché sicuramente dimenticherei qualche società e quindi il mio e il ringraziamento della società va a tutte”.

Di seguito l’elenco delle società premiati e nei vari trofei

Trofeo Lanfritto Maggioni: Premana, Cortenova , San Maurizio.

Trofeo Gioventù Lariana : Pol Mandello , UP Missaglia, Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Targa Allievi: Atl Lecco Colombo Costruzioni, Merate Atl Promoline, Us Derviese.

Targa Romano Antonelli: Cs Cortenova, Pol Pagnona, Us San Maurizio.

Combinata a punti Panzeri veste lo sport

Esordienti: Us San Maurizio, Atl Rovellasca, Atl Triangolo Lariano.

Ragazze/i: Pol Mandello, Merate Atl Promoline, Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Cadette/i: Pol Mandello, UP Missaglia, Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Allieve/i: Atl Lecco Colombo Costruzioni, Atl Rovellasca, Atl Mariano Comense.

Assoluti: Atl Lecco Colombo Costruzioni, Atl Rovellasca, Gs Bernatese.

Trofeo Parravicini: Elena Fustella.

Premiazioni individuali:

Gran Premio 6 specialità

Ragazze: Carolina Molteni (Sg Comense), Giorgia Riva (Atl 87 Oggiono), Sara Ciappesoni (Pol Mandello)

Ragazzi: Federico Ciappesoni (Pol Mandello), Alessandro Locatelli (Merate Atl Promoline), Keati Achille Fon (Up Missaglia).

Gran Premio 3 specialità

Gruppo velocità e ostacoli

Cadette: Matilde Gervasoni (Pol Lib Cernuschese), Alice Anghileri (Pol Mandello), Arianna Brivio (Up Missaglia).

Cadetti: Riccardo Ciappesoni (Pol Mandello), Stefano Gobbi (Ag Comense), Tommaso Perego (Merate Atl Promoline).

Gruppo fondo/mezzofondo e marcia:

Cadette: Caterina Rusconi (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti: Mattia Adamoli (Us Derviese), Mattia Oltolini (Us Derviese), Martino Arlati (Merate Atl Promoline).

Gruppo salti:

Cadette: Ilaria Oricchio (Atl Erba), Arianna Brivio (Up Missaglia), Giulia Trisoglio (Merate Atl Promoline).

Cadetti: Nicolò Zucchi (Pol Mandello), Riccardo Ciappesoni (Pol Mandello), Ciacomo Crippa (Up Missaglia).

Gruppo lanci:

Cadette: Ketrin Sironi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Laura De Felice (Virtus Calco), Marta Comi (UP Missaglia).

Cadetti: Leonardo Molteni (Atl Erba), Stefano Roncareggi (Atl Triangolo lariano); Nicolò Scalzi (Pol Mandello).

Gran Premio 3 specialità Allievi

Gruppo Velocità /Hs:

Allieve: Veronica Besana (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Alessia Gatti(Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: Mattia Tacchini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Edoardo Storti (Ag Comense), Davide Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Gruppo Mezzofondo /marcia

Allieve: Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Laura Renna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Sofia Bonanomi (Merate Atl Promoline).

Gruppo salti:

Allieve: Veronica Besana (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Andrea Chiara Pozzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Elisa Nobili (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: Daniele Uccheddu (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Dario Pensa (Pol Bellano Galperti Group), Davide Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Gruppo Lanci

Allieve: Andrea Chiara Pozzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Federica Dozio (Gs VIrtus Calco), Clelia Corti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: Patrik Olcelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Giovanni Passamonti (Gs Bernatese), Luca Ballabio (Atl Mariano Comense).

Miglior prestazione tecnica:

Cadette/i: Ilaria Oricchio 80hs: 12”39 (929 punti), Ketrin Sironi disco: 34,25m (918 punti), Nicolò Salaris 80m: 9”20 (951 punti), 300m: 36”42 (936 punti), Mattia Adamoli

2000m: 5’55”90 (916 punti), Daniele Oltolini 1200sp: 3’31”12 (900 punti).

Allieve: Veronica Besana lungo: 6,19m (983 punti), 100hs: 13”49 (971 punti), 100m: 12”11 (906 punti), Alessia Gatti 100m: 12”03 (923 punti), Laura Renna 800m: 2’11”18 (911 punti), Sofia Bonanomi 800m: 2’11”70 (904 punti).

Promesse: Ali Chituri 100hs: 13’96 (996 punti), Mattia Casarico 400m: 47”37 (960 punti), 200m: 21”42 (934 punti), Giacomo Proserpio martello: 70,52m (988 punti), Albereto Mondazzi 10000m: 29’42”23 (948 punti).

Seniores: Mattia Padovani 1500m: 3’44”16 (983 punti), 5000m: 14’05”54 (951 punti), Matteo Masetti giavellotto: 69,68m (978 punti), Simone Cairoli lungo: 7,29m 923 punti),

110hs: 14”91 (901 punti), Davide Marelli 400m: 48”16 (912 punti), Andrea Petazzi

lungo: 7,22m (911 punti), Andrea Aldeghi lungo; 7,21m (909 punti).

Premiazioni trofeo organizzati società:

Memorial prof G.Balatti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazze: Sara Ciappesoni (Pol Mandello), Sara Cazzaniga (Atl Cassago), Carolina Molteni (Ag Comense).

Ragazzi: Federico Ciappesoni (Pol Mandello), Mattia Samulele Auguste (Atl Rovellasca), Stefano Lattuada (Pol Mandello).

Cadette: Alice Gianoni (Ag Comense), Sofia Ecca (Up Missaglia).

Cadetti: Riccardo Ciappesoni (Pol Mandelllo), Tommaso Perego (Merate Atl Promoline), Alessandro Gadosa (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allieve: Emma Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Metting Giuseppe Caldirola(Up Missaglia).

Atl Rovellasca, Pol Mandello, Merate Atl Promoline.

Metting Giuseppe Caldirola(Up Missaglia). Atl Rovellasca, Pol Mandello, Merate Atl Promoline. Trofeo Piero Ripamonti: (Us San Maurizio)

Us San Maurizio, Premana, Atl Alto Lario, Atl Triangolo Lariano, Us Derviese.

Classifica individuale:

Ragazze/i: Camilla Bianchi (Atl Centro Lario), Irene Folcio (Triangolo Lariano), Giulia

Rigamonti (Us San Maurizio), Marco Tunesi (Atl Alto Lario), Carlo Tagliabue (Us Derviese), Simone Invernizzi (Team Pasturo).

Cadette/i: Elisa Peverelli (Atl Allto Lario), Sara Rigamonti (San Maurizio), Arianna Corradini (Gs Bernatese), Mattia Adamoli (Us Derviese), Daniele Oltolini (Us Detviese), Jacopo Chicco (Gs Bernatese).

Premio Riccardo Sitta a.m. (Atl Mariano Comense).

300hs: Riccardo Ciappesoni 40”42 (Pol Mandello).

