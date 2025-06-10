Atletica Leggera. Lecchesi in gara a Crema, Vigevano e Cremona, tutti i risultati

CREMA (CR)- IV Memorial Ettore Panzetti-CRL Meeting Bronze Lombardia, venerdì scorso, organizzato dalla Nuova Virtus Crema, gare Assolute. Presenti tre società lecchesi, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Polisportiva Libertas Cernuschese, Gs Virtus Calco.
Pochi gli atleti lecchesi: vince Matteo Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in alto con 1,87m, terzo posto Letizia Paolino (Gs Virtus Calco) nei 400m con 1’01”66 nuovo primato personale abbassato di ben 2”21. Lorenzo Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) 6° sui 1500m con 4’23”19 nuovo primato personale abbassato di quasi 2”, Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) 8^ nel salto triplo con 10,70m prima volta nella specialità.
A Vigevano CRL Meeting-Bronze Lombardia Assolute
A Vigevano gare di atletica CRL Meeting-Bronze Lombardia Assolute, presenti gli atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Atletica Merate Atletica Promoline, Polisportiva Libertas Cernuschese.
Sui 100m Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince con 11”91 a soli 2 centesimi dal primato personale. Gli Allievi della staffetta 4×400 in gara per provare il minimo del Campionato Italiano a Rieti, niente da fare per i gialloblu Davide Buratti, Luca Farina, Samuele Petrolo, Federico Forni, che chiudono al 5° posto con 3’34”68 a solo 1”68 del minimo.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara:
Atl Lecco Colombo Costruzioni
100m-18^ Elisa Raimondi 12”73 primato personale, 32^ Virginia Rocca 12”92 primato personale.
800m-8^ Alice Dell’Oro 2’21”28; 26^ Camilla Valsecchi 2’25”16 primato personale.
100m-78° Luca Teruzzi primato personale.
800m-88° Enea Negri 2’24”17.
Merate Atletica Promoline
Salto triplo-6° Riccardo Paris 12,96m primato personale.
100m-123° Gabriele Battista 12”37 primato personale.
800m-14° Alessandro D’Abbrusco 2’00”16 primato personale.
Polisportiva Libertas Cernuschese
800m-30° Davide Pozzoni 2’04”15.
A Cremona manifestazione Giovanile e Assoluta
A Cremona manifestazione Giovanile e Assoluta, presenti i Ragazzi e Cadetti della Polisportiva Mandello, due Allievi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Due vittorie per gli Allievi, Pietro Cesana vince il lancio del disco con 45,59m, Lucia Zucchi vince il getto del peso con 10,58m primato personale. Argento per Beatrice Spreafico nel salto in alto categoria Ragazze con 1,40m primato personale, sfiora il podio Karol Jozef Crea sui 60hs tra i Ragazzi con 10”93 primato personale, 5° posto Maria Castelli nel salto in alto con 1,28m primato personale categoria Ragazze. Due atleti nei 60hs Ragazze: 7^ Beatrice Mauri con 10”95 primato personale, 10^ Laura Riva con 11”11 primato personale, nel salto in alto Ragazze 10^ Amelia Scurria con 1,25m, nel salto in lungo Ragazze 20^ Alice Vergottini con 4,10m primato personale.
6^ prova del Trofeo Cesare Brambilla a Lodi
6^ prova del Trofeo Cesare Brambilla, gare della categoria Ragazze/i, presenti gli atleti della Merate Atletica Promoline, due podi con Cesare Tarchetti nel vortex con 43,73m e Beatrice Magni nel salto in alto con 1,34m primato personale. Tre quarti posti con Giacomo Brivio nel vortex con 43,40m, Mattia Ferrario nella marcia di 2000m con 13’26”59 nuovo primato personale migliorato di ben 1’17”, Andrea Ripamonti nel peso di gomma di 2kg con 10,84m primato personale.
Tutti gli altri risultati
60m-6^ Rebecca Bonfanti 8”71 primato personale, 31^ Beatrice Iannetta 9”20 primato personale, 54^ Camilla Tacuri Castro 9”72 primato personale.
Salto in lungo-8^ Rebecca Bonfanti 4,09m primato personale.
60m-9° Federico Galmuzzi 8”38, 22° Cesare Tarchetti 8”82 primato personale, 30° Paolo Panzeri 9”10, 46° Lorenzo Beretta 9”52, 69° Mattia Ferrario 10”32.
Salto in lungo-7° Federico Galmuzzi 4,29m, primato personale, 38° Lorenzo Beretta 3,39m.
Getto del peso 2km di gomma-7° Paolo Panzeri 10,84m primato personale.