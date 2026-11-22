La cerimonia della Fidal Lombardia si è svolta venerdì pomeriggio all’auditorium Testori di Milano

Borse di studio per Filippo Vedana, Riccardo Asperges, Lorenzo Forni, Elisa Dozio, Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), Francesco Gianola (As Premana) e Ilaria Artusi (Bracco Atletica)

MILANO – Venerdì pomeriggio, all’Auditorium Testori di Milano, il Comitato Regionale della Fidal ha premiato i 106 ragazzi del progetto “Talento 2026 – Crescere forti: talento, salute e prestazione sostenibile”.

Quest’anno il progetto ha potuto godere di un sostegno ancora più importante da parte di Regione Lombardia rappresentata dal sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi: ben 80.000 euro sono stati messi a disposizione per le categorie Allievi, Juniores, Promesse (15/22 anni).

Gli atleti sono stati ammessi al Progetto Talento sulla base di tre criteri tecnico-agonistico: presenza in rappresentativa nazionale, risultati ai Campionati Italiani giovanili, livello tecnico delle prestazioni (o scelta tecnica).

1 di 7

I talenti hanno ricevuto una borsa di studio: “Diamond” con 1.500 euro, “Gold” con 1.000 euro, “Silver” con 750 euro, “Bronze” con 500 euro. Tra i talenti erano presenti ben sette lecchesi:

Diamond (8 atleti): Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

Gold (7 atleti): Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

Silver (41 atleti): Francesco Gianola (As Premana) e Ilaria Artusi (Bracco Atletica)

Bronze (46 atleti): Gabriele Ciappesoni (Atletica lecco Colombo Costruzioni), Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

(Tutte le foto in pagina di Davide Vaninetti/FIDAL Lombardia)