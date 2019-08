Atletica Leggera. Un settembre ricco di impegni per i lecchesi

A Jesolo, Europei Master con 5000 iscritti di 61 nazioni

Trasferta in terrà trentina per gli specialisti della corsa in montagna

JESOLO (VE) – Agosto volge al termine e già ai primi di settembre si riprende l’attività atletica di spessore. A Jesolo, dal 5 al 15 settembre, in programma i campionati Europei per le categorie Master con al via le due atlete lecchesi Elena Fustella (iscritta sui 1500m; 5000m; 10000m e 10km in strada e 4km di cross nella categoria SF55) e, nella stessa categoria, Carmen Piani (in gara sui 5000m; 10km in strada, mezza maratona e 4km di cross).

A Canelli (AT) Campionato italiano di corsa su strada, 10km per tutte le categorie tranne le Allieve che dovranno farne solo sei. Nutrita la partecipazione lecchese con Ahmed El Mazoury finanziere di Brivio in gara con i colori della Casone Noceto che sicuramente reciterà un ruolo da protagonista. Attesi anche Giovanni Di Dio della Virtus Calco, Giovanni Artusi e Jonout Piu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni tra gli Allievi, della stessa società in gara le Juniores Elisa Pastorelli e Alessia Ippolito.

A Mariano Comense il 7/8 settembre in scena i campionati regionali Juniores e Promesse in programma al campo sportivo comunale di Mariano, attesi numerosi atleti lecchesi con molte possibilità di medaglia e anche di titoli.

Rieti, il 14/15 settembre, ospiterà la prima finale di società che attende l’Atletica Lecco. In programma la finale a dodici per l’assegnazione del titolo di campione italiano giovanile, almeno 9 risultati di atleti della categoria Juniores (2000/2001), mentre gli altri possono essere anche della categoria Promesse (1997/1998/1999).

Sempre nello stesso week end, a Saronno, impegnati nei campionati regionali gli atleti della categoria Allievi, anche qui non mancheranno i lecchesi tra i protagonisti.

Trasferta in terra trentina, ad Arco, per gli specialisti della corsa in montagna delle categorie Assolute, cinque sono gli Juniores gialloblu che prenderanno parte alla seconda e conclusiva prova. Già archiviati i campionati di staffetta di Saluzzo col doppio bronzo conquistato da Elisa Pastorelli e Francesca Gianola al femminile e Andrea Rota e Giovanni Dedivittis al maschile, la prova individuale di sola salita di Recoaro Terme con la vittoria della Pastorelli. Ora l’attesa è per il 22 settembre dove si farà la somma dei punti per la conquista del titolo sia individuale che di società, attualmente gli Juniores maschile sono al 1° posto, mentre la Juniores femminile è al 2°, tra i maschi in gara come terzo uomo anche Simone Bossetti.

Ultima finale di società a Bergamo con i Cds Allievi/e: entrambe le squadre gialloblu qualificate tra le dodici che si contenderanno lo scudetto, la formazione femminile molto agguerrita spera nella ripresa dell’atleta di punta Veronica Besana ferma dal mese di luglio per una microfrattura.

Ultimo appuntamento con la pista a Forlì: il 5/6 ottobre in programma i campionati italiani individuali e per regioni per la categoria Cadetti. I campioni regionali difenderanno i colori della rappresentativa Lombarda mentre invece gli atleti in possesso del minimo di partecipazione ma non convocati con la regione, potranno gareggiare a titolo individuale senza portare punti alla rappresentativa ma comunque vedranno valido il risultato ottenuto e in teoria laurearsi anche campioni italiani. Tra i migliori 10 attualmente nelle graduatorie nazionali troviamo Mattia Adamoli della Derviese sui 2000m con 5’55”90, Riccardo Ciappesoni della Pol Mandello sui 300hs con 41”16, Ketrin Sironi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni nel lancio del disco con 32,51m e sempre la stessa atleta nel lancio del martello con 41,02m.