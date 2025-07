Atletica. Lorenzo Forni è campione italiano Juniores negli 800m

1’49”56 il suo tempo a soli 4 centesimi del primato personale

Elisa Dozio medaglia di bronzo nel giavellotto Juniores con 42,61m, nuovo primato personale

GROSSETO – Sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani di atletica categorie Juniores e Promesse, organizzati dall’Atletica Grosseto Banca Tema, presenti ben 1.698 atleti, 296 società e 82 titoli in palio. Presenti anche i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Up Missaglia.

Partono subito forte i gialloblu: Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo degli 800m nella categoria Juniores, il lecchese allenato da Laura Papini, il 24 giugno scorso aveva abbassato il primato personale con 1’49”53 valido per il minimo per gli Europei (Tampere-Finlandia 07/10 agosto). Ieri pomeriggio con 1’49”56 riesce a vincere il primo titolo italiano: il primo giro lo ha fatto in 55”8, quando ha visto gli altri avversari che si stavano allungando, il lecchese si è portato al secondo posto e sul rettilineo finale ha aumentato volando al traguardo. Meno di 54” il tempo nel secondo giro, ma quello che contava era vincere il titolo, 4 centesimi in più del suo primato personale. Argento per Luca Borzi (S.S. Lazio Atletica Leggera) con 1’50”05; bronzo per Alessandro Moser (Lagarina Crus Team) con 1’50”53.

Medaglia di bronzo nel lancio del giavellotto categoria Juniores per Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) allenata dal fratello Matteo. Sei lanci, subito al primo lancio Elisa con 42,61m aumenta il primato personale di oltre 1 metro, alla fine della gara a vincere il titolo è stata Vittoria Rapett (Atl Alessandria) con 49,87m nuova primato personale, argento per Sofia Frigerio (Bracco Atletica) con 46,01m.

Gli altri lecchesi della prima giornata

Juniores

800m-32^ Elisa Tarca 2’31”68 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-5° Riccardo Asperges 15,45m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Promessa

800m-19^ Federico Meda 1'57"84 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

800m-19^ Federico Meda 1’57”84 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).