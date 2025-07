Atletica, Lorenzo Forni pronto per il Campionato Europei Under 20 in Finlandia

Il lecchese pronto per la convocazione in maglia azzurra, le gare dal 7 al 10 agosto a Tampere

Buoni risultati per gli altri atleti lecchesi impegnati nelle gare

ROMA – Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei U20 di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto, del team azzurro faranno parte 91 atleti, di cui 45 uomini e 46 donne.

Tra loro ci sarà il lecchese Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) neo Campione Italiano della categoria Juniores degli 800m (Grosseto 4 luglio 1’49”56), a Zogno il 24 giugno aveva corso con il tempo 1’49”52 che gli aveva valso il minimo per gli europei, ed ora è pronta per la convocazione per la maglia azzurra.

Skopje, Festival Olimpico della Gioventù europea, Filippo Vedana con la staffetta svedese chiude al 5° posto

Si è concluso il Festival Olimpico della Gioventù Europea, Filippo Vedana aveva già gareggiato sulla sua specialità dei 110hs, il lecchese ha corso anche la staffetta svedese 100m/200m/300m/400m) nelle qualifiche gli azzurri hanno corso nella 3^ serie col tempo di 1‘54”34 riuscendo a ottenere la finale (4° tempo), nella finale a vincere è stato il quartetto della Cecoslovacchia col tempo di 1’52”43, gli azzurri (Diego Mancini, Juan jose Caggia, Matteo Berardo, Filippo Vedana) ciudono al 5° posto con 1’54”09.

Besana Veronica a Trieste vince i 100hs con il tempo di 12”88 nuovo primato personale

Nel Triveneto Meeting, la lecchese Veronica Besana (Fiamme Gialle) sui 100hs in batteria correndo in 12”88 togliendo due centesimi al personale dopo due anni, l’azzurra nella finale chiude al primo posto con 13”08, al secondo posto l’atleta della Madagascar Sidone Fiadanantsoa con 13”20 chiude il podio Nicla Mosetti (Nissolino Sport) con 13”33.

Caorle dal 2 al 3 agosto inizia il conto alla rovescia per il Campionato Italiano Assoluti, presenti tre giallo blu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Meno una settimana per il Campionato Italiano Assoluto, presenti tantissimi big degli azzurri, tra loro sono le tre medaglia olimpiche di Parigi, Nadia Battocletti argento dei 10.000m, bronzo Mattia Furlan per il salto in lungo e bronzo Andy Diaz nel salto triplo.

Tre rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Stella Moizzi in gara sui 100m, Alessandro Rota sui 400hs, Federica Dozio nel lancio del giavellotto.