Atletica. Lucio Arienti sfiora il primato italiano indoor nei 60hs Cadetti

Per il lecchese dell’Up Missaglia nuovo primato personale: 7”97, ben 16 centesimi in meno
XIV Trofeo “Ai Confini delle Marche”, la rappresentativa Lombardia chiude al 3° posto con 382 punti
ANCONA – Domenica scorsa, organizzata dalla Fidal Marche al Pala Casali di Ancona, si è svolto il XIV Trofeo “Ai Comuni delle Marche”, incontro per rappresentative Regionali Cadette/i indoor.
Grandissima gare del lecchese Lucio Arienti (Up Missaglia) capace di vincere la gara dei 60hs con 7”97 abbassando il primato personale di 16 centesimi a soli 8 centesimi dal primato italiano che appartiene ad Andrea Cammilleri (7”89 Padova 16/02/2025). Due vittorie per Lucio Arienti che, dopo la gara individuale, vince anche la staffetta 4x200m (Riccardo Jacopo Ghiotti, Lucio Arienti, Brando Tessitore, Jacopo Panzeri) col tempo di 1’33”79.
La rappresentativa Lombardia riesce a chiudere sul terzo gradino del podio con 382 punti (4 vittorie, 4 secondo posti, 5 terzo posti), il trofeo va alla rappresentativa del Veneto con 397 punti, argento per l’Emilia Romagna con 387 punti.
Ben 13 rappresentativa hanno portato i loro atleti: al 4° posto la Toscana con 362 punti, al 5° posto il Lazio con 347,5 punti, al 6° posto il Friuli Venezia Giulia con 344,5 punti, al 7° posto la Puglia con 330 punti, all’8° posto i padroni di casa delle Marche con 294 punti, al 9° posto Trento con 287 punti, al 10° posto l’Umbria con 272 punti, all’11° posto l’Abruzzo con 248,5 punti, al 12° posto il Molise con 173 punti, chiude la Sardegna al 13° posto con 183 punti.