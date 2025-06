Atletica Master. Laura Nardo da applausi: doppio titolo italiano per la lecchese

Zottola e Meles a podio. Bene anche Luca Perego

MISANO ADRIATICO – Tre giorni di emozioni, sfide e traguardi personali hanno animato il Campionato Italiano Master 2025, ospitato dal 20 al 22 giugno sulla pista dello Stadio Santamonica di Misano Adriatico. Tra i 1500 atleti in gara e le 421 società presenti, anche l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e il Gs Virtus Calco hanno lasciato un segno concreto, tornando a casa con quattro medaglie e numerosi piazzamenti da applausi.

A guidare la spedizione lecchese è stata Laura Nardo, che ha conquistato ben due titoli italiani nella categoria SF35. La portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha aperto il suo fine settimana trionfale venerdì mattina, dominando i 5000 metri con il tempo di 17’47”34. Alle sue spalle Cecilia Curti (Running Legnano), seconda con 18’10”19, e Vittoria Vandelli (Asd La Fratellanza 1874), terza.

Ma non è finita lì. Nardo è tornata in pista sabato sera nei 1500 metri, e con una prova di carattere ha bissato il successo. Dopo aver preso il comando ai 1000 metri, ha saputo resistere al tentativo in volata di Stefania Dallasta (Asd Atletica Prato), chiudendo in 4’49”12 contro il 4’49”94 della rivale. Terza ancora Cecilia Curti con 4’58”42.

Non solo Nardo però. A fare la voce grossa nel settore lanci è stato Amedeo Zottola, anche lui tesserato per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che ha conquistato un argento nel getto del peso SM65 con una misura di 11,88 metri. Oro per Marco Giacomini (Shardana Asd) con 12,47 metri, bronzo per Carlo Sebastiani (Collection Atletica Sambenedet) con 11,26.

A completare il medagliere ci ha pensato Arianna Meles, ancora in gialloblù, che nella categoria SF40 ha chiuso i 100 metri in 13”47, prestazione che le è valsa un bronzo dietro a Silvia Di Domenico (Asd Ostia Track N Field), prima in 12”82, e Michelle Girardi (Atletica Livorno), seconda in 13”40.

Ha sfiorato più volte il podio Luca Perego, unico rappresentante del Gs Virtus Calco, protagonista di un fine settimana intenso nella categoria SM45. Ben tre quarti posti, vere e proprie “medaglie di legno”, per lui: nel salto triplo con 11,23 metri (nuovo personale), nel salto in alto con 1,50 metri (a un solo centimetro dal suo primato), e nei 400 ostacoli, chiusi in 1’14”58, ancora un record personale. Settimo invece nel salto in lungo con 4,91 metri.

Una trasferta, quella romagnola, che ha confermato la qualità e la passione degli atleti master lecchesi, capaci di combinare risultati di rilievo nazionale con storie personali fatte di dedizione, allenamenti silenziosi e grande spirito di squadra. Un mix vincente, che lascia ben sperare anche per i prossimi appuntamenti del calendario nazionale.