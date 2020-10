Dopo Assoluti e categorie giovanili, anche i master scendono in pista

A Chiuro i campionati regionali individuali e a staffetta

CHIURO- Si prova a normalizzare l’attività di atletica e dopo gli Assoluti (il settore giovanile) ora anche i Master hanno ripreso la loro attività e lo hanno fatto disputando i campionati regionali che il Gs Chiuro ha organizzato sulla pista di casa, sabato e domenica scorsa.

Paola Balbiani, tre titoli regionali e due medaglie di bronzo

Ricco bottino nella due giorni regionali per Paola Balbiani rappresentante della Polisportiva Bellano, per lei tre titoli regionali nella Seniores/Master 50, vince nel martello con maniglia con 6,19m; nel lancio del disco con 18,24m; nel lancio del martello con 17,64m e si prende l’argento nel giavellotto con 18,17m e nel peso con 6,58m.

Titolo regionale anche per Anna Angrisani

Ancora un titolo per la Pol Bellano, Anna Angrisani fa suo quello degli 800m nella Seniores/Master 65 con 3’17”12.

Ancora medaglie per i granata della Polisportiva Bellano

Altre cinque medaglie per i granata presenti a Chiuro, due argenti e tre bronzi vanno ad arricchire il medagliere che in totale vede 4 ori, due argenti e cinque bronzi. Giuseppe Piva nella Seniores/Master 55 vince l’argento nel lancio del disco con 28,14m; stesso metallo nel getto del peso con 8,86m; per lui anche il bronzo sui 200m corsi in 28”87 e il 4° posto sui 100m corsi in 13”40. Le altre due medaglie di colore bronzo, le mettono al collo Marilena Locatelli nella Seniores/Master 40 sui 1500m con 6’09”7 e Fabio Vergottini sempre sui 1500 ma nella Seniores/Master 45 con 5’26”43.

Due argenti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Elena Fustella tra le Seniores/Master 55 lo vince sui 5000m correndoli in 19’41”93, mentre il compagno di club Massimiliano Rota, vince quella dei 1500m Seniores/Master 45 con 5’02”72.