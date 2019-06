Atletica. Meeting giovanile città di Chiari, Allievi lecchesi protagonisti

CHIARI – Sono gli Allievi a ottenere i migliori risultati nella XIV edizione del meeting giovanile “Città di Chiari”, manifestazione riservata alle categorie Cadette/i, Allieve/i.

Chiara Pozzi e Federica Dozio (Gs Virtus Calco) ottengono i primi due posti nella classifica del getto del peso, per la prima 12,26m per la seconda 12,09m. Doppietta tutta in casa gialloblu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni sui 400m Allievi dove Abenezer Mandelli abbatte il muro dei 50” netti per la prima volta e aggiorna il personale a 49”94. Secondo posto per Mattia Tacchini che corre in 50”4 a soli 4 centesimi dal personale. Vittorie per i compagni di club, Patrik Olcelli nel getto del peso con 17,38m e per Sinka Soueido nel salto in alto con 1,88m.

Tra i Cadetti a podio per la Pol Mandello Riccardo Ciappesoni sui 100hs

Unico podio per la categoria Cadette/i riesce ad ottenerlo Riccardo Ciappesoni sui 100hs; prima corre nel nuovo primato personale di 14”61 riuscendo a raggiungere la finale dove però non riesce a ripetersi e con 14”92 deve accontentarsi del 3° posto.

Altri risultati dei lecchesi nella top ten

Cadette/i

80m: 10^ Elena Battista ( Up Missaglia) 10”61 (10”53 in batteria).

80hs: 6^ Maria Salatini (Pol Mandello) 13”16 (13”00 in batteria), 8^ Elisa Agostini (Pol Mandello) 13”08 (13”09 in batteria), 9^ Alessia Toraldo (Pol Mandello), 13”10 (13”23 in batteria), 10^ Sofia Ecca (Up Missaglia) 13”21 (13”06 in batteria).

Triplo: 10^ Arianna Brivio (Up Missaglia) 10,44m.

Giavellotto: 4^ laura De Felice (Virtus Calco) 31,98m.

300m: 8° Riccardo Ciappesoni (Pol Mandello) 38”65.

100hs: 6° Nicolò Zucchi (Pol Mandello) 15”23.

Triplo: 9° Nicolò Zucchi (Pol Mandello) 11,07m.

Giavellotto: 7° Gabriel Durante (Up Missaglia) 34,66m; 8° Nicolò Scalzi (Pol Mandello) 32,20m; 9° Alessandro Panizza (Pol Mandello) 29,67m.

Allieve/i