Due giorni di gare a Chiuro, 460 atleti in pista

Veronica Besana torna sotto la barriera dei 14” sui 100hs

CHIURO – Sabato scorso con la prima delle due giornate è iniziato il Meeting Gold Lombardia che il Gs Chiuro ha ottimamente organizzato sulla pista di casa. Le restrizioni sono ormai diventate una consuetudine: ingresso in campo ai soli atleti e con i tecnici accreditati solo in tribuna dopo aver misurato la temperatura corporea e consegnato l’autocertificazione, stesse misure anche per gli atleti. Particolarmente apprezzato il pacco gara con prodotti locali consegnato a tutti i partecipanti. Giornata fredda ma per fortuna la pioggia ha graziato i partecipanti, solamente quando le gare sono finite ha iniziato a piovere e così i 221 partecipanti, a parte un leggero vento, hanno potuto gareggiare in condizioni favorevoli.

Atleti alla ricerca del massimo punteggio per l’autocertificazione per i Campionati di Società

In questo periodo particolare, sono state annullate le due fasi del Campionati di Società, e per stilare le classifiche per la partecipazione alle varie finali, le società dovranno compilare l’autocertificazione inserendo 18 risultati diversi, ogni atleta può partecipare a un numero illimitato di gare ma, il suo punteggio potrà essere conteggiato solamente in due gare individuali più una staffetta o in due staffette più una gara individuale. Al maschile i gialloblu, partono dalla finale Argento dopo la retrocessione dalla Oro dell’ultima edizione, obiettivo è confermare i 14.800 punti richiesti, ampiamente superato in questo primo scorcio di stagione con il totale attualmente a 15646 punti con ancora due mesi a disposizione per migliorare ulteriormente. La squadra femminile dovrà ripartire invece dalle qualificazioni per la finale B, attualmente le gialloblu hanno totalizzato 15032 punti.

Giavellotto donne, Sara Jemai dell’Esercito oltre i 1000 punti

Manifestazione nobilitata dalla presenza di Sara Jemai del Cs Esercito che vince il lancio del giavellotto con la misura di 55,95m che valgono ben 1056 punti, sua seconda misura stagionale e a 2,24m dal suo primato personale che risale al 2018.

Staffette del miglio oltre gli 850 punti

Uomini e donne in gara simultaneamente, due sole squadre al via ed entrambe dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Lisa Galluccio, Clarissa Boleso, Federica Lega e Bianca Pizzi concludono la gara in 3’56”90 che vale ben 888 punti; al maschile sono Mattia Papini, Marco Aondio, Marco Crimella e Abenezer Mandelli che portano il testimone al traguardo in 3’24”03 che vale 855 punti.

Sopra gli 800 punti anche Clarissa Boleso, Mattia Tacchini e Davide Colombo

Clarissa Boleso vincendo gli 800m in 2’17”84 porta in dote 821 punti, Mattia Tacchini con 22”25 vince i 200m e totalizza 836 punti, ultimo lecchese a passare la soglia degli 800 punti è Davide Colombo che vince i 400hs in 55”3 che valgono 825 punti.

Gli altri risultati della prima giornata

(tra parentesi la società quando non Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

200m: 5^ Stella Moizzi 26”34; 7^ Elisa Agostini 27”55; 8^ Martina Marionni 27”56.

800m: 4^ Irene Bonanomi 2’19”50 (Pol Lib Cernuschese), 7^ Ilaria Menatti 2’24”60 (Bracco Atletica), 14^ Francesca Gnecchi 2’30”79; 24^ Alessia Orlandi 3’02”20 (Team Pasturo).

3000m-Allieve: 1^ Giorgia Mari Belingheri 11’39”75.

5000m: 6^ Marta Crippa 19’25”61; 10^ Marilena Locatelli 22’49”98 (Pol Bellano Galperti Group).

400hs: 5^ Aminata Nonni 1’09”65 (Pol Lib Cernuschese), 8^ Greta Fontana 1’11”29.

200m: 22° Fausto Veronesi 25”43 (Pol Lib Cernuschese).

800m: 7° Pietro Caspani 2’01”92; 8^ Walter Palladino 2’01”93; 17° Simone Galbani 2’08”55; 28° Riccardo Sacchi 2’30”45 (Team Pasturo).

3000m-Allievi: 1° Nicolò Vergottini 10’01”5 (Us Derviese), 4° Edoardo Uselli 10’10”01 (Pol Lib Cernuschese).

5000m: 10° Giovanni Artusi 15’57”62; 20° Walter Patriarca 17’25”08 (Us Derviese), 21° Jonut Puiu 17’42”24; 25° Fabio Vergottini 19’45”88 (Pol Bellano Galperti Group).

Getto del peso: 5° Davide Bonacina 10,63m (Pol Bellano Galperti Group).

Seconda giornata. Ostacolisti protagonisti: Besana, Gatti e Rota sopra i 900 punti

Torna sotto la barriera dei 14” Veronica Besana sui 100hs, il suo 13”93 rappresenta la sua seconda miglior prestazione di sempre a soli 5 centesimi dal primato personale ottenuto la scorsa stagione. Oltre a vincere la gara Veronica ottiene ben 965 punti, alle sue spalle conclude in 14”31 Alessia Gatti che toglie ben 3 decimi al fresco primato personale ottenuto a Milano la settimana scorsa, per lei 921 punti. Ultimo atleta sopra quota 900 è lo Juniores Alessandro Rota che nei 110hs toglie due decimi al personale e lo aggiorna a 14”18 che valgono 928 punti.

Gatti, Mameli, Colombo, Sottocornola vanno oltre gli 800 punti

Alessia Gatti va forte anche sui 100m, con 12”21 si prende la terza piazza e ottiene 886 punti. Subito dietro per la Pol Libertas Cernuschese Giorgia Mameli che con 12”24 ne ottiene 879. Andrea Colombo al 4° posto sui 100m eguagliando per la terza volta il primato personale di 10”84 che vale 866 punti, Mattia Sottocornola vince i 3000sp in 9’23”81 e porta 865 punti per i societari.

Altri risultati della seconda giornata