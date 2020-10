Atletica. Mi-Teen, all’Arena di Milano protagonisti i Cadetti lecchesi

Incontro per rappresentative provinciali Cadetti

185 atleti in gara individualmente più le due staffette 4x100m

MILANO – Sono state ben dodici le rappresentative provinciali Cadette/i che domenica hanno dato vita alle 18 gare in programma sul rinnovato impianto di atletica all’Arena di Milano, 185 atleti in gara individualmente più le due staffette 4x100m.

In ordine alfabetico hanno partecipato alla manifestazione i comitati di Bergamo, Brescia, Cuneo, Como/Lecco, Cremona, Milano/Monza Brianza/Lodi, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Vercelli/Biella e Verona.

La nostra rappresentativa a trazione manzoniana

Forte presenza degli atleti delle società lecchesi nella nostra rappresentativa, su 24 atleti convocati erano ben 18 quelli di società lecchesi: la Pol Mandello aveva 6 convocati, l’Atl Cassago 4, la Virtus Calco 3, l’Up Missaglia e Merate Atletica Promoline 2 e Il Cs Cortenova 1.

Tre volte sul podio i nostri

Miglior piazzamento per la nostra rappresentativa è stato il 2° posto di Alessandro Panizza (Pol Mandello) che nel lancio del giavellotto ottiene 39,41m; due volte sul podio grazie al terzo posto nel salto in lungo Jean Charbel Allaly (Virtus Calco) con 5,59m ottiene anche il nuovo primato personale; l’altro bronzo lo vince la staffetta 4x100m maschile che vedeva come frazionisti tre lecchesi, Federico Ciappesoni (Pol Mandello), Tommaso Perego (Merate Atl Promoline) e Matteo Scaccabarozzi (Up Missaglia) che hanno corso in 47”16.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi, tra parentesi la società di appartenenza.