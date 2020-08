Atletica. Pioggia di titoli per la Colombo Costruzioni ai regionali

Nel week-end 10 titoli regionali conquistati

4 titoli Assoluti, 1 promesse e 5 Juniores il ricco bottino gialloblu

MANTOVA – Due giorni di gare, 120 i titoli in palio equamente suddivisi tra Juniores, Promesse e Assoluti, partendo dalla velocità per passare a mezzofondo e ostacoli e per finire con i lanci, i salti e anche le staffette. Questo il lunghissimo week-end che ha visto la presenza di oltre 500 atleti che hanno gareggiato nella due giorni organizzata da High Five, dal comitato provinciale e con la collaborazione dello staff del comitato Fidal regionale, della Fidal Brescia e Milano.

Cairoli, Proserpio, Besana e la staffetta 4x100m femminile campioni regionali Assoluti

Simone Cairoli si impone con 2,04m nel salto in alto, stessa misura saltata da Mory Diop che vince il titolo Juniores e si prende l’argento Assoluto. Giacomo Proserpio non si lascia sfuggire il titolo nel lancio del martello vinto con 68,26m. Veronica Besana vince due titoli Assoluti e altrettanti Juniores, prima quello dei 100hs con 14”30 e successivamente assieme alle compagne Lisa Galluccio, Clarissa Boleso e Alessia Gatti quello della staffetta 4x100m corsa in 47”44 che porta in dote oltre al titolo Assoluto anche quello Juniores al quartetto lecchese e anche il nuovo primato sociale di categoria.

A Matteo Dozio il titolo regionale Promesse nel salto con l’asta

Con 4,20m ad un solo cm dal primato personale Matteo Dozio, indossa la maglietta di campione regionale Promesse nel salto con l’asta.

Mattia Papini e Pietro Roncareggi, campioni regionali Juniores

Grande miglioramento per Mattia Papini che toglie oltre 2” al primato personale, 1’52”98 il suo tempo che gli vale il titolo di categoria e l’argento Assoluto, ma non solo e dopo 31 anni migliora il primato sociale che apparteneva a Aldo Corti con 1’53”05, nella stessa gara si migliora anche Marco Aondio che si porta a 1’53”24 che gli vale l’argento Juniores e il bronzo Assoluto. Pietro Roncareggi con 42,49m fa suo il titolo Juniores nel lancio del disco.

Altre 8 medaglie d’argento nel ricco bottino dei lecchesi

Federica Lega sui 400m Promesse con 59”01, Nicole Acerboni con i colori della Bracco sui 1500m Promesse corsi a ritmo di personale con 4’41”3, Federica Maggi nel triplo Promesse con 11,25m; Silvia Crippa nel peso Assolute con 12,51m, Marta Canali nel giavellotto Juniores con 24,06m e Andrea Colombo al doppio argento tra le Promesse prima sui 100m corsi in 10”84 del nuovo primato personale e successivamente sui 200m corsi in 22”16 che gli vale anche il bronzo Assoluto.

Tre bronzi a completare il medagliere

Bronzo nell’alto Juniores per Soueido Sinka con 1,90m; per Clarissa Boleso sui 400m Juniores con 59”62 e per Alessia Ippolito sui 5000m Juniores con 18’53”28 a meno di 2” dal personale.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara