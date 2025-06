Atletica. Primati sociali per Filippo Vedana (110hs Allievi) e Rayan El Azzouzi (1000m Cadetti)

Tanti appuntamenti per i lecchesi: Pietrasanta, Cesena, Rovereto, Mondovì, Olgiate Olona

Primato personale per Giovanni Artusi sui 1500m con 3’49”97

PIETRASANTA (LU) – 4^ Meeting Città di Pietrasanta-Meeting Tour-Meeting Silver Assoluto, presente il forte lecchese Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), due serie dei 110hs e nella prima è presente il nostro atleta. Vince con 13”63 abbassando il suo ormai ex primato personale di ben 41 centesimi, migliorando anche il primato sociale di 13″90 che aveva ottenuto Mattia Montini il 17/09/2016 Mariano Comense.

A Cesena l’XI Trofeo Luigi Pratizzoli

XI Trofeo Luigi Pratizzoli, gare per rappresentative, ben 16 in gara (Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trento, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto).

Pper la categoria Cadette/i, tutte le gare dalla velocità, ostacoli, mezzofondo, salti, lanci e la staffetta, ben 22 gare individuali più la staffetta. La Lombardia vince il trofeo con 348,5 punti, al secondo posto il Veneto con 311 punti, al terzo posto i padroni di casa dell’Emilia Romagna con 309 punti.

Molto bene i due lecchesi: Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) 2° classificato nei 1000m con 2’38”08 nuovo primato personale abbassato di oltre 1”; nella staffetta 4x100m il quartetto lombardo vince con 46”96 presente Maissara Iwena (Cs Cortenova), la valsassinese ha corso anche la gara individuale fuori punteggio, 9”95 il suo tempo, nuovo primato personale abbassato di 7 centesimi.

A Rovereto il Palio Della Quercia

LXI edizione del Palio Della Quercia, gara internazionale, grandissimi risultati, applausi anche per l’Italia. In copertina Nadia Battocletti che ha abbassato il suo primato personale e sfiora il primato italiano di solo 4 centesimi, la trentina vince con 3’58”15 e toglie 1”4 del suo ex primato personale.

Grande gara degli 800m maschile, nella prima serie 3 atleti italiani, Francesco Pernici 1’44”59 p.p. (Ga Fiamme Gialle), Federico Riva 1’44”80 p.p. (Ga Fiamme Gialle), Giovanni Lazzaro 1’44”98 p.p. (Cs Aeronautica), nella serie più forte Catalin Tecuceanu con 1’45”89 (Gs Fiamme Oro Padova).

Nella gara dei 1500m Under 23 vince Simone Valduga con 3’41”82 (Cs Aeronautica Militare), grande gara per il lecchese Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) migliorando di 1”25 riesce a restare sotto il muro dei 3’50”, il suo tempo finale è quello dei 3’49”97.

Meeting di Primavera a Mondovì

XXV^ edizione del Meeting di Primavera, presenti 4 atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, in gara sui 100m e 200m. Andrea Colombo con 10”84 in batteria, successivamente nella finale 4 abbassa il suo tempo con 10”73. Lorenzo Amati in batteria 11”11 in finale 1 chiude con 11”00, Simone Tarchini chiude in 11”21, Thomas Cazzola chiude con 11”26 sui 100m, mentre sui 200m chiude con 23”08.

Campionato provinciale del Comitato Varese e Como/Lecco

A Olgiate Olona (VA) week-end di gare col Campionato provinciale del comitato Varese e Como/Lecco Cadette/i di prove multiple e con gare di contorno per la categoria Ragazze/i, presenti 4 atleti lecchesi.

Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) 2^ con 3.113 punti nuovo primato personale e titolo Como/Lecco, per lei 12”73 sugli 80hs, 1,28m nel salto in alto p.p., 4,88m nel salto in lungo p.p., 14,46m nel lancio del giavellotto p.p., 1’48”02 sui 600m.

Soffia Naciri (Atletica 87 Oggiono) 26^ (2^ Comitato Como/Lecco) con 1554 punti p.p, per lei 5 risultati ma uno senza punteggio, 16”92 sugli 80hs p.p , 1,22m nel salto in alto, 3,67m nel salto in lungo, senza punteggio nel lancio del giavellotto, 2’03”90 sui 600m p.p.

Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) 4° classificato (2° per il Campionato Provinciale Como/Lecco) con 3.334 punti nuovo primato personale, per lui 14”44 sui 100hs, 5,51m nel salto in lungo p.p., 28,00m nel lancio del giavellotto, 1,78m nel salto in alto, 25,73m nel lancio del disco, p.p. 3’35”56 sui 1000m p.p.

Nicolò Tacchinardi (Merate Atletica Promoline) 7° classificato (3° per il campionato Provinciale Como/Lecco) 2.781 punti nuovo primato personale, per lui 15”81 sui 100hs p.p., 5,70m nel salto in lungo, 18,47m nel lancio del giavellotto, p.p.,1,54m nel salto in alto p.p., 21,23m nel lancio del disco p.p., 3’21”85 sui 1000m p.p.