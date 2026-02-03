Atletica. Prove multiple: Riccardo Galbusera e Niccolò Dozio campioni regionali

Argento per Elisa Dozio (Junior), Matteo Dozio (Seniores), Mattia Melloni (Promesse); bronzo per Letizia Paolino (Junior)

PADOVA – Week-end di gare a Padova con le prove multiple dalle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti, per gli atleti lombardi l’appuntamento era valido per il Campionato Regionale. Grandissima gara del finanziere Pietro Arese (Fiamme Gialle) capace di riscrivere il primato italiano del miglio, per lui 3’54”64, abbassando così il sue stesso tempo di 3’55”71 (Padova 29/01/2023).

Presenti anche gli atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, il miglior risultato è quello del Campione Italiano Juniores del 2025 negli 800m, Lorenzo Forni, 4° sugli 800m con 1’52”78. Sempre sugli 800m chiude 41^ Alice Dell’Oro con 2’24”33 (Allieve), 52^ Francesca Brusa con 2’29”13 (Allieve), 54^ Elisa Tarca 2’30”85 (Juniores); sui 400m 31° Fabio Balatti con 51”42 (SM) e 68^ Bianca Emanuela Viganò 1’05”20 (Juniores).

Gran belle gare per i multiplisti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e del Gs Virtus Calco, ben sei medaglie nel Campionato Regionale: vincono il titolo l’Allievo Riccardo Galbusera (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel Pentathlon, per lui ben 3147 punti e minimo per il Campionato Italiano, e Niccolò Dozio (Atletica Lecco Colombo) nella categoria Promesse nell’Eptathlon con 3718 punti.

Tre medaglie d’argento: Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores nel Pentathlon con 2951 punti, Matteo Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Seniores nell’Eptathlon con 4641 punti, Mattia Melloni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Promesse nell’Eptathlon con 3679 punti.

L’ultima medaglia è quella di bronzo e la vince Letizia Paolino (Gs Virtus Calco) nella categoria Juniores nel Pentathlon con 2906 punti.

Altri sette risultati dei nostri, partendo dal 4° posto di Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) Allieve con 2791 punti nel Pentathlon, stessa società e categoria 7^ Irene Tarzia con 2274 punti. Nella categoria Juniores, 4° posto nel Pentathlon Giulia Anderbegani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 2883 punti, 5° posto per Clelia Brognoli (Gs Virtus Calco) con 2677 punti, 10° posto tra l’allievo del Gs Virtus Calco Riccardo Perego nel Pentathlon con 2276 punti. Ultimo risultato è il 4° posto del Seniores Giacomo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nell’Eptathlon con 4206 punti.

A Casalmaggiore il Campionato Regionale Master

Pochi atleti lecchesi (solo 5) ma buoni per i Master lecchesi impegnati nel Campionato Regionale Master a Casalmaggiore (CR). Luca Perego nella SM45 ha partecipato a 4 gare e ha vinto 4 medaglie: vince il titolo nei 60hs con 11”41, argento nel salto triplo con 10,82m; bronzo nel salto in lungo con 5,04m e bronzo nel salto in alto con 1,50m. Arianna Meles (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Campionessa Regionale nella categoria SF45 sui 60m con 8”45, argento per Mattia Vitali (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) SM35 sui 60m con 7”32, Claudio Mandelli (Team Pasturo) argento sui 60m categoria SM45 con 8”03, bronzo per Giuseppe Piva (Polisportiva Bellano Galperti Group) sui 60m nella categoria SM60 con 8”63.

Sempre a Casalmaggiore Campionati Regionali lanci

Due tioli e due medaglie per la Polisportiva Bellano Galperti Group, vincono Paola Balbiani (SF55) nel lancio del disco con 18,57m; per lei anche l’argento nel lancio del giavellotto con 17,16m; Piera Balbiani SF60 vince il titolo nel lancio del giavellotto con 12,87m, per lei anche bronzo nel lancio del disco con 16,25m. Senza titolo nel getto del peso Giuseppe Piva che vince la gara SM60 con 9,42.

A Canegrate Campionato Regionale Individuale di salto con l’asta

A Canegrate (MI) Campionato Regionale Individuale di salto con l’asta dagli Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti; 3^ tappa indoor Pole Vault Circuit maschile e femminile organizzata dalla Track Academy.

Presente un solo lecchese, Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 10° Assoluto con 4,20m nuovo primato personale migliorato di 5 centimetri; il lecchese chiude al 2° posto nella categoria Promesse, risultato che gli vale la medaglia d’argento nel Campionato Regionale.

A Saronno Campionato Regionale individuale 60m e 60hs Allievi

A Saronno (VA) campionato regionale individuale dei 60m e 60hs per la categoria Allievi, più riunione regionale J/P/S con minimi open. Una decina di atleti lecchesi che hanno gareggiato nella velocità e ostacoli, prove valide per il Campionato Regionale categoria Allievi. Il miglior risultato è quello dello Juniores Dante Pusceddu (Polisportiva Libertas Cernuschese) capace di correre i 60hs in 8”68 nelle batterie, l’atleta ha provato migliorarsi in finale ma non è stato abbastanza, chiude al 4° posto in 8”97.

Gli altri risultati dei lecchesi

Polisportiva Libertas Cernuschese

60m-Allievi: 9° Francesco Luigi Cammisa nelle batterie con 7”37, in finale 10° con 7”32.

60m-Assoluti: 29° Tommaso Bellini 7”26.

Up Missaglia

60hs-Assoluti: 10^ Camilla Comi nelle batterie con 9”61, in finale 11^ con 9”63.

60m-Allievi: 23° Christian Limonta 7”59; 27° Mattia Redaelli 7”63.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

60m-Assoluti: 7^ Carolina Majer nelle batterie con 8”04, in finale 7^ con 7”98.

60hs-Allieve: 11^ Adelaide Castagna nelle batterie con 9”49, in finale11^ con 9”35

60m-Assoluti: 16° Simone Tarchini 7”14; 16° Thomas Cazzola 7”14; 45° Francesco Anton Alfieri 7”38.

60hs-Allievi: 22° Tommaso Zucchi 9”48.

60m-Allieve: 35^ Margherita Majer 8”35.