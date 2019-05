Atletica. Provinciali Ragazzi e Cadetti, 21 titoli assegnati nella prima giornata

A Cernusco Lombardone i campionati provinciali Ragazze/i e Cadette/i

Ventuno i titoli assegnati nella prima giornata

CERNUSCO LOMBARDONE – Sabato scorso si sono disputate a Cernusco Lombardone le gare della prima delle due giornate di gare dei campionati provinciali riservate alle categorie Ragazzi/e (due gare per giornata ma con un solo titolo in palio) e per la categoria Cadetti/e (due gare a giornata e due titoli in palio). La seconda e conclusiva giornata con i restanti titoli in palio è in programma sabato a Lecco con inizio alle ore 15.30.

12 i titoli conquistati dai nostri

Partendo dalla categoria Ragazze, Sara Ciappesoni della Pol Mandello si aggiudica il salto in alto con la misura con 1,40m. La stessa atleta successivamente si aggiudica anche la finale dei 60hs con 10”40 ma il titolo va a Martina Ravasio dell’Atl Cassago seconda in 10”54, a Elisa Dozio della Virtus Calco il titolo nel lancio del vortex con 38,81m.

Passando ai Ragazzi, vince i 1000m per l’Us Derviese Carlo Tagliabue in 3’13”84, a Federico Ciappesoni della Pol Mandello la vittoria sui 60hs con 9”22.

Passando alla categoria Cadette, Caterina Rusconi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni si aggiudica i 1200sp con 4’48”24, doppio titolo per Katrin Sironi dell’Atl Lecco che prima vince il lancio del disco con 30,61m e successivamente il getto del peso con 9,82m.

Tra i Cadetti doppietta per l’Us Derviese, Mattia Adamoli si impone nei 1000m con 2’47”54, mentre Daniele Oltolini fa suoi i 1200sp con 3’40”60. Riccardo Ciappesoni della Pol Mandello con 41”16 si aggiudica i 300hs; Mathias Cerioli 3° ma preceduto da due atleti fuori provincia vince il titolo provinciale nel salto triplo con 11,19m per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Altre 21 volte sul podio provinciale i nostri atleti

Ragazze

1000m- 2^ Alessia Acquistapace 3’23”16 ( Cs Cortenova), 3^ Teresa Buzzella 3’24”86 (Us Derviese).

60hs-3^ Giulia Ferrari 10”76 (Merate Atl Promoline).

Alto- 3^ Alessandra Bruno 1,34m (Atl Cassago).

Vortex: 3^ Benedetta Nava 36,85m (Cassago).

Ragazzi

60hs: 3° Claudio Di Rosolini 9”82 (Merate Atl Promoline).

Peso: 3° Giacomo Arienti 9,94m (Up Missaglia).

Cadette

80m: 2^ Matilde Gervasoni 10”76 (Pol Lib Cernuschese), 3^ Vanessa Triboli 10”76 (Pol Mandello).

1000m: 2^ Marta La Diga 3’20”86 (Virtus Calco), 3^ Anna Acquistapace 3’23”64 (Team Pasturo).

300hs: 3^ Claudia Proserpio 50”12 (Atl Cassago).

Lungo: 2^ Arianna Brivio 4,74m (Up Missaglia), 3^ Emma Castelli 4,53m (Pol Mandello).

Disco: 2^ Laura De Felice 22,06m (Virtus Calco), 3^ Maria Dittonghi 17,47m (Atl Cassago).

Cadetti