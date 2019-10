Atletica. Quinto posto per lecchesi e comaschi, insieme al Trofeo delle Province

Trofeo delle province, Milano su Bergamo e Brescia

Al 5° posto la rappresentativa lecchese

BOARIO TERME – Riservata alla rappresentative provinciali delle categorie Ragazze/i , la manifestazione si è disputata domenica sulla pista di Boario Terme ed ha visto la partecipazione di 9 rappresentative composte da un massimo di 44 atleti, 20 le gare proposte che andavano dalla velocità sino ai salti passando dal mezzofondo e lanci e per finire con la marcia. 60m; 60hs; 1000m; 2000m marcia; alto; lungo; peso; vortex; prove multiple e staffetta 4x100m sia al maschile che al femminile, due atleti gara ed entrambi a portare punti per la propria rappresentativa, al termine venivano conteggiate le migliori 18 gare e Milano vince con 400 punti davanti a Bergamo che ne totalizza 386,5 e a completare il podio la rappresentativa di Brescia con 380,5 a seguire in classifica troviamo Varese con 364, la nostra rappresentativa Como/Lecco con 361, Cremona con 310,5, Sondrio con 277, Brescia B con 253 e Pavia con 224,5.



Doppia vittoria per Federico Ciappesoni.

Soddisfazione in casa arancio blu della Polisportiva Mandello, le uniche due vittorie di giornata portano la firma del loro rappresentante Federico Ciappesoni, prima sui 60hs con 8”98 e successivamente assieme ai compagni di staffetta porta al traguardo il testimone in prima posizione col tempo di 50”64.



Ancora Podi con due secondi e due terzi posti.

Ancora sul podio i nostri grazie ai secondi posti di Sara Ciappesoni sempre della Polisportiva Mandello che lo ottiene con 1,48m nel salto in alto e con Martina Ravasio dell’Atl Cassago che con 4,52m lo ottiene nel salto in lungo, Sara Cazzaniga dell’Atl Cassago sui 60hs con 9” 62 vince il bronzo ma assieme alle compagne di staffetta che comprendeva anche Martina Ravasio chiude al 2° posto con 53”84.

Gli altri risultati dei lecchesi presenti.