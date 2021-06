Atletica. Ragazzi, Cadetti e Assoluti in pista a Mariano Comense

Sempre più vicino alla normalità: 455 atleti in gara

MARIANO COMENSE – E’ toccato anche alla categoria Ragazzi riprendere a gareggiare, sabato a Mariano Comense dove si sono svolti diverse le gare che hanno visto coinvolti anche gli atleti delle categorie Cadetti e Assoluti.

Anita Raineri fa sua la gara col primato personale

La rappresentante dell’Us Derviese, figlia d’arte (Davide Raineri) alla sua prima uscita stagionale, abbassa subito il suo precedente primato e lo porta a 3’16”07 togliendo 4 secondi e mezzo al tempo della scorsa stagione, con questo tempo Anita Raineri guida la graduatoria regionale stagionale.

Davide Raineri vince gli 800m

Vincendo col tempo di 1’57”81 Davide Raineri (Cs San Rocchino), sfiora il suo primato italiano Master 45 che resiste per poco più di 1”. Al 3° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni Pietro Caspani che toglie 2” al suo precedente primato e scende per la prima volta sotto la barriera dei 2’ il tempo ottenuto dal giallo blù è di 1’59”69.

Tutti i podi delle gare di Mariano Comense

100m: Giorgia Elli 12”79 (Atl Rovellasca), Arianna Brivio 12”86 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Anita Bollinetti 12”98 (Gs Bernatese).

400m: Claudia Ferrarini 58”39 (Ag Comense), Denise Condemi 58”86 (Sporting Club Alzano), Letizia Tiso 59”36 (Bracco Atl).

800m: Adriana Di Salvo 2’27”60 (Cus Palermo), Veronica Corradini 2’28”01 (Gs Bernatese), Lara Oltolini 2’28”94 (Atl Rovellasca).

100m: Davide Rossi 11”00 (Gs Bernatese), Michele Vanoncini 11”33 (Sporting Club Alzano), Alessandro D’Oronzo 11”34 (Circolo Giovanile Bresso).

400m: Simone Vanoncini 51”60 (Sporting Club Alzano), Giovanni Zorzan 51”91 (Cus Insubria Varese Como), Jonathan Bardi 52”31 (Gs Rovello Porro).

800m: Davide Raineri 1’57”81 (Cs San Rocchino), Otmane Salihi 1’59”69 (Atl Estrada), Pietro Caspani 1’59”69 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

80m-Cadette: Carolina Molteni 10”22 (Ag Comense), Virginia Caielli 10”75 (Cardatletica), Camilla Cardelli 10”77 (N Atl Varese).

300m: Ludovica Avigni 41”40 (N Atl Varese), Francesca Meletto 41”79 (Ag Comense), Matilde Tanzarella 43”41 (Pro patria ARC Busto A).

Disco: Bianca Guazzoni 19,24m (Sesto 76 Lisanza), Giada Landolfi 17,03m (Sesto 76 Lisanza), Alessandra Bruno 16,41m (Atl Cassago).

Martello: Gaia Casari 37,67m (Us San Giorgese), Francesca Passini 27,43m (Pol Mandello), Agnese Camesasca 21,06m (Atl Cassago).

80m-Cadetti: Lorenzo Testa 9”55 (Ag Comense), Alessio Sangiorgi 9”62 (Ag Comense), Federico Ciappesoni 9”74 (Pol Mandello).

300m: Mattia Samuele Auguste 40”05 (Atl Rovellasca), Gabriele Bezzi 40”74 (Pol Mandello), Matteo Travaini 40”94 (Pro Patria Arc Busto A).

Disco: Filippo Passamonti 28,38m (Ag Comense), Mauro Giacomini 27,78m (Atl Cairatese), Riccardo Burani 24,40m (Atl Rovellasca).

Martello: Lorenzo Bodio 31,27 (Pro Sesto 76 Lisanza), Riccardo Asperges 26,29m (Us San Giorgese), Giacomo Arienti 21,61m (Up Missaglia).

1000m-Ragazze: Anita Raineri 3’16”07 (Us Derviese), Elisa Burgazzi 3’18”92 (Lieto Colle), Tabatha Spini 3’22”44 (Gp Talamona).

1000-Ragazzi: Francesco Spinetti 3’06”43 (Gp Talamona), Filippo Furno 3’06”58 (Varese Atl), Diego Rossetti 3’14”84 (Atl Triangolo Lariano).