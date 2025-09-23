Atletica. Rayan El Azzouzi e Lucio Arienti vincono il Campionato Regionale Cadetti

A Villasanta i Campionati Lombardi individuali Cadetti su pista
Altre 5 medaglie per i lecchesi: argento per Davide Bassi (triplo), Riccardo Galbusera (alto) e Filippo Panzeri (esathlon); bronzi per Davide Bassi (alto) e Riccardo Galbusera (asta)
VILLASANTA (MB) – Organizzato dall’Athletic Club Villasanta nel week-end si è svolto il Campionato Regionale di atletica categoria Cadette/i. Per i lecchesi due titoli e 5 medaglie. Vince il titolo dei 300hs Lucio Arienti (Up Missaglia) con 40”37 nuovo primato personale migliorato di ben 1”51 centesimi, crono valido per il minimo di categoria per il Campionato Italiano individuali e per Regioni (Viareggio 4/5 ottobre). Vince anche Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) nei 2000m con 5’46”57, lui ha già in tasca il minimo sui 2000m e anche sui 1000m.
Altri tre atleti sono riuscito ottenere il minimo: Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) 2° nel salto triplo con 12,89 nuovo primato personale aumentato di 30 cm, Filippo Panzeri (Merate Atletica Promoline) 2° nell’esathlon con 3607 punti, nuovo primato personale con 199 punti in più; Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) 3° nel salto con l’asta con 3,40m nuovo primato personale migliorato di 10cm. Galbusera ha poi vinto la medaglia d’argento nel salto in alto con 1,80m, stessa misura per l’altro lecchese Davide Bassi 3° classificato, entrambi avevano già ottenuto il minimo.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- Merate Atletica Promoline
Salto triplo-7° Nicolò Tacchinardi 12.54m p.p.
100hs-10° Tommaso Pirovano 15”06.
Salto in alto-10° Nicolò Tacchinardi 5,72m: 17° Simone Tentorio 1,58m.
1200so-11° Francesco Tentorio 3’42”55.
2000m-20° Francesco Tentorio 6’24”56.
80hs-26^ Anna Villa 14”85.
Salto in lungo-34° Matteo Stella 5,13m p.p; 53° Simone Tentorio 4,59m.
- Asd Atletica 87 Oggiono
300hs-7^ Chiara Panzeri 48”47 p.p.
80hs-11^ Chiara Panzeri 12”96.
Salto in alto-31° Fabio Redaelli 1,40m.
300m-66^ Maria Sacchi 50”43; 81^ Soffia Naciri 52”91.
300m-69° Leonardo Spreafico 45”36.
80m-125^ Maria Sacchi 12”18; 141^ Soffia Naciri 12”51.
- Up Missaglia
100hs-5° Lucio Arienti 27”99.
Lancio del martello-7^ Giorgia Sala 34,03m.
80hs-10^ Maria Amalia Jeffrey 12”88.
Salto in alto-11° Luca Brivio 1,62m.
300hs-11^ Maria Amalia Jeffrey 49”91 p.p.
300m-46° Sasha Stefano Villa 41”98 p.p: 53° Luca Pani 42”27 p.p.
- Polisportiva Mandello
80hs-13^ Anna Riva 13”45.
Salto in lungo-27^ Ester Sossai 4,49m p.p; 35^ Elena Gianola 4,40m, 65^ Alice Vergottini 4,01m.
1000m-29^ Alessia Colombo 3’25”75 p.p.
- Polisportiva Libertas Cernuschese
Salto in alto-5^ Giulia Colombo 1,52m.
Getto del peso-14^ Viola sala 7,99m.
80m-50^ Giorgia Meregalli 11”37; 58^ Valentina Canella 11”46.
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
1000m-4^ Sofia Piazza 3’04”35; 19^ Francesca Brusa 3’21”95.
1000m-14° Tristan Lamperti 2’51”64 p.p; 43° Nicolò Anghileri 3’03”54 p.p.
- Gs Virtus Calco
Salto in alto-8^ Linda Galbusera 1,48m.
100hs-21° Riccardo Perego 17”38.
Salto triplo-25° Riccardo Perego 9,97m.
- Cs Cortenova
80m-8^ Maissara Iwena 10”53.