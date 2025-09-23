Atletica. Rayan El Azzouzi e Lucio Arienti vincono il Campionato Regionale Cadetti

A Villasanta i Campionati Lombardi individuali Cadetti su pista

Altre 5 medaglie per i lecchesi: argento per Davide Bassi (triplo), Riccardo Galbusera (alto) e Filippo Panzeri (esathlon); bronzi per Davide Bassi (alto) e Riccardo Galbusera (asta)

VILLASANTA (MB) – Organizzato dall’Athletic Club Villasanta nel week-end si è svolto il Campionato Regionale di atletica categoria Cadette/i. Per i lecchesi due titoli e 5 medaglie. Vince il titolo dei 300hs Lucio Arienti (Up Missaglia) con 40”37 nuovo primato personale migliorato di ben 1”51 centesimi, crono valido per il minimo di categoria per il Campionato Italiano individuali e per Regioni (Viareggio 4/5 ottobre). Vince anche Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) nei 2000m con 5’46”57, lui ha già in tasca il minimo sui 2000m e anche sui 1000m.

Altri tre atleti sono riuscito ottenere il minimo: Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) 2° nel salto triplo con 12,89 nuovo primato personale aumentato di 30 cm, Filippo Panzeri (Merate Atletica Promoline) 2° nell’esathlon con 3607 punti, nuovo primato personale con 199 punti in più; Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) 3° nel salto con l’asta con 3,40m nuovo primato personale migliorato di 10cm. Galbusera ha poi vinto la medaglia d’argento nel salto in alto con 1,80m, stessa misura per l’altro lecchese Davide Bassi 3° classificato, entrambi avevano già ottenuto il minimo.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi