Atletica regina a Rovellasca: tanti i lecchesi in gara

Oltre 400 atleti al CRL Meeting-Bronzo Lombardia

Nel getto del peso vince Dozio (Atletica Lecco-Colombo Costruzioni). A spiccare nelle varie competizioni anche un’altra Dozio (Elisa), Bellani, Nobili e Bonacina

ROVELLASCA – Seconda serata di atletica a Rovellasca con il CRL Meeting-Bronzo Lombardia, dove gli atleti lecchesi hanno saputo mettersi in mostra. In totale oltre 400 sportivi in gara e tante le discipline disputate: 200m, 800m, 400hs femminile e maschile, salto in alto e salto triplo al femminile e salto in lungo al maschile, getto del peso femminile e maschile, lancio del disco al femminile e maschile.

Per quanto riguarda il comparto lecchese, vittoria di Federica Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 12,48 m. Nel salto in alto seconda Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) con 1,40m. Secondo piazzamento anche per Arianna Bellani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 400hs con 1’09”31, Elisa Nobili (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) terza nel salto triplo con 11,09m e Davide Bonacina (Polisportiva Bellano Galperti Group) nel lancio del getto con 11,81m.

I migliori tre punteggi di giornata sono stati quello di Rebecca Cravedi (Atl Piacenza) sui 200m con 54”75 (922 punti), Leonardo Selmani (Cus Pro Patria Milano) per il lancio del disco con 55,43m (915 punti), Davide Marelli (Cus Insubria Varese Como) sui 200m con 21”65 (903 punti).

Tutti i primi classificati e tutti i lecchesi in gara:

200m:

1^ Rebecca Cravedi 24”75 (Atl Piacenza), 4^ Stella Moizzi 25”6 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Carolina Majer 26’”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Federica Lega 26”55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 32^ Beatrice Scola 27”62 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52^ Valentina Sala 29”76 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m:

1^ Giulia Macchi 2’12”66 (Bracco Atletica), 4^ Clarissa Boleso 2’15”61 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16^ Maura Nardo 2’25”77 (Pol Pagnona), 19^ Camilla Valsecchi 2’29”19 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28^ Giulia Nasatti 2’34”22 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30^ Elena Brenna 2’34”99 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs:

1^ Beatrice Bianucci 1’08”33 (Atl Riccardo Milano 1946), 2^ Arianna Bellani 1’09”31 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m:

1° Davide Marelli 21”65 (Cus Insubria Varese Como), 25° Gabriele Bergna 23”50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26° Michele Stacchini 23”51 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 31° Thomas Cazzola 23”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Davide Sabadini 23”76 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 50° Giulio Bergna 24”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m:

1° Yordi Santia Garavaglia 1’53”28 (Pro Patria ARC Busto A), 9° Federico Meda 1’58”65 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14° Andrea Casati 1’59”98 (Merate Atl Promoline), 23° Marco Melesi 2’01”97 (Cs Cortenova), 27° Flavio Tornaghi 2’03”70 (Merate Atl Promoline), 31° Alessandro D’Abbrusco 2’04”32 (Merate Atl Promoline), 37° Nicolò Vergottini 2’05”74 (Us Derviese), 41° Simone Bossetti 2’07”64 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 48° Simone Adamoli 2’10”75 (Team Pasturo), 62° Vittorio Crippa 2’17”02 (Gs Virtus Calco).

400hs:

Allievi: 1° Lorenzo Garavaglia 1’00”57 (SOI Inveruno).

Assoluti: 1° Stefano Facchin 55”74 (Gs Atl Rezzato).

Salto in alto:

1^ Federica Stella 1,71m (Pro Sesto Atl Cernuschese), 2^ Elisa Dozio 1,40m (Gs Virtus Calco).

Salto triplo:

1^ Gae Cappelletti 11,50m (Cis Insubria Varese Como), 3^ Elisa Nobili 11,09m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Martina Ravasio 10,55m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo:

1° Niccolò Barella 6,56m (Osa Saronno Lib), 12° Davide Bonacina 5,80m (Pol Bellano Galperti Group), 13° Matteo Dozio 5,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Filippo Colombo 5,54m (Gs Virtus Calco), 19° Giacomo Maggioni 5,54m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso:

Allieve: 1^ Fiona Lucchina 9,89m (N Atl Varese).

Assolute; 1^ Federica Dozio 12,48m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: 1° Riccardo Burani 13,16m (Malpensa Atl), 6° Filippo Colombo 10,54m (Gs Virtus Calco), 13° Vittorio Crippa 7,36m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Michele Lassini 10,20m (SOI Inveruno).

Assoluti: 1° Niccolò Barella 13,14m (Osa Saronno), 3° Davide Bonacina 11,81m (Pol Bellano Galperti Group).

Lancio del disco:

1^ Anna Beretin 42,68, (Atl Pinerolo), 4^ Kethrin Sironi 36.67m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11^ Federica Dozio 26,36m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: 1° Mohamed Moustafa Mahdy 38,54m (Cus Pro Patria Milano).

Juniores: 1° Leonardo Selmani 55,43m (Cus Pro Patria Milano).

Assoluti: 1° Ivano Verbi 43,31m (Cus Pro Patria Milano), 7° Matteo Federico 30,25m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).