Prima serata del Silver Meeting 2022, oltre centosessanta partecipanti

Solo gare di mezzofondo, 1000m per i Cadetti, 800 e 3000 per gli Assoluti.

RODENGO SAIANO – Prima serata del Silver Meeting 2022, manifestazione fortemente voluta da Saro Naso responsabile regionale del settore mezzofondo e che si propone di mettere gli atleti nelle migliori condizioni per poter migliorare i propri primati personali e cercare di ottenere gli standard di partecipazioni elle manifestazioni internazionali.

Sono stati 167 gli atleti che hanno partecipato alla serata interamente dedicata alle sole gare di mezzofondo a partire dai 1000m Cadette a cui hanno fatto seguito i Cadetti sempre nella medesima distanza prima di passare agli 800m Assoluti sia al femminile che al maschile e in conclusione i 3000m.

Primo lecchese in gara è stato Guido Christian Acerboni dell’Us Derviese che tra i cadetti corre in 3’04”79 i 1000m, si passa agli 800m al femminile e in gara per i colori della Polisportiva Libertas Cernuschese, Irene Bonanomi corre in 2’19”41, al maschile all’esordio tra gli Allievi nelle gare su pista, arriva il 2’03”90 e il 2’05”11 di Lorenzo Forni e Simone Invernizzi, entrambi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che ovviamente fanno il primato personale.

3000m ben 11 lecchesi in gara.

Si parte con la prima serie dei 3000m al femminile, nella prima gareggia la lecchese Nicole Acerboni che difende i colori della Bracco Atletca, per lei un 9’57”16 che sicuramente non la soddisfa in quanto di personale ha 20” in meno fatto alle indoor quest’inverno, nella seconda serie in gara Anna Frigeriocon i colori della Free Zone, per lei arriva il nuovo primato personale con 10’15”59, nella stessa serie Camilla Valsecchi dell’Atl Lecco Colombo

Costruzioni corre in 11’44”24.

Mattia Adamoli, miglior crono al maschile sui 3000, tutti al personale i lecchesi.

Passando ai 3000m al maschile nella seconda delle tre serie previste, Mattia Adamoli dell’Us Derviese migliora il personale portandolo a 8’43”25, subito dietro per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Jonut Puiu al personale a sua volta con 8’44”61.

Tutti nella terza ed ultima serie gli altri lecchesi presenti, personali a iosa partendo dall’8’58”04 di Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), seguito a ruota da Davide Perego (Falchi Lecco) con 8’59”68, quattro Allievi in gara e Carlo Tagliabue (Us Derviese) corre in 9’09”13, Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 9’22”09, Giulio Mascheri (Us Derviese) e Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) concludono spalla a spalla in 9’45”76 e 9’46”20.