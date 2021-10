Si avvia alla conclusione la stagione dell’atletica in pista

Andrea Zoanni vince in Valtellina sulla distanza del miglio

CHIAVENNA – Ormai il 2021 è ai titoli di coda per quel che riguarda l’attività in pista per le categorie Assolute, sabato scorso a Chiavenna il locale Gruppo Podistico ha organizzato le gare del 4° “Miglio della Brisaola” valevole come 9^ prova del Club del Miglio.

Andrea Zoanni e Manuel Tagliaferri al 1° e 3° posto

1609,34cm l’esatta misura di questa particolare distanza molto in voga nei pasi anglosassoni, Andrea Zoanni la corre e la vince in 4’25”14 a poco più di 1 secondo dal suo primato personale, al terzo posto il compagno di club dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Manuel Tagliaferri che alla sua prima esperienza sulla distanza ferma il cronometro a 4’31”90. A completare i risultati dei lecchesi il 25° posto del compagno di club Massimiliano Rota che conclude in 5’20”77.

Primati personali a Brescia sui 1500m e nel lancio del giavellotto

Con la società Runners Salò in cabina di regia, sempre sabato scorso a Brescia si sono disputate le gare del meeting di interesse nazionale a cui hanno partecipato 10 atleti lecchesi in gara con i colori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Polisportiva Libertas Cernuschese e Cento Torri Pavia.

Konjoneh Maggi sui 1500m vittoria e primato personale, Clarissa Boleso 2^ sui 400m, Simone Buzzella personale e bronzo nel giavellotto

Grande dimostrazione di carattere per Konjoneh Maggi atleta Juniores del’Atl Lecco Colombo Costruzioni che all’ultima occasione sui 1500m in pista, abbassa ulteriormente il suo primato personale portandolo a 3’56”14 abbassando di quasi 3” il suo precedente primato e migliorando rispetto al 2020 di ben 14”. Sfiora il personale anche il compagno di club Jonut Puiu che con 4’01”54 arriva a soli 2 decimi dal suo personal best e si prende il 5° posto, nella stessa gara i compagni di club Simone Bossetti e Walter Palladino ottengono i nuovi primati personali rispettivamente con 4’12”54 che vale il 15° posto e 4’13”6 per il 16°. Al femminile è la loro compagna di squadra, Marta Crippa a concludere al 14° posto in 5’03”38, sempre dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni Clarissa Boleso si prende la seconda posizione sui 400m correndoli in 57”06 mentre Tommaso Moioli arriva 4° nel lancio del giavellotto con la misura di 51,06m. Nella stessa gara primato personale di Simone Buzzella lecchese che difende i colori della 100 Torri Pavia e che con un lancio di 61,75m oltre ad incrementare di quasi mezzo metro il suo precedente limite, sale sul terzo gradino del podio.

In gara per la Polisportiva Libertas Cernuschese, Irene Bonanomi che si prende la 8^ posizione sui 1500m correndoli in 4’46”58 e Davide Veronesi 22° sui 400m corsi in 54”38