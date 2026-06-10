Atletica. Titolo regionale Allievi per Rayan El Azzouzi (1500m), Sofia Piazza (1500m), Caterina Vavassori (2000sp)

Medaglie d’argento per Alice Dell’Oro sugli 800m e Federico Forni sugli 800m

A Clusone week-end coi Campionati Regionali Individuali e di staffetta su pista Under 18

CLUSONE (BG) – Week-end di gare organizzato dalla Atletica Alta Valseriana, allo stadio Centro Atletica Prati Mini di Clusone, con la categoria Allieve/i in pista per il Campionato Regionale individualo e di staffetta.

Tre titoli per i lecchesi: Rayan El Azzouzi (Cus Pro Patria Milano) vince il titolo dei 1500m in 4’03”22 nuovo primato personale (1”08 centesimi in meno), Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo dei 1500m con 4’49”00 nuovo primato personale (2”20 centesimi in meno), Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo dei 2000sp con 7’27”31 nuovo primato personale (63 centesimi in meno).

Due medaglie d’argento, entrambe dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e tutte e due negli 800m: Caterina Dell’Oro argento con 2’18”31 e Federico Forni argento con 1’58”67.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

100m-40^ Sofia Airò 14”00 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

100m-5° Francesco Luigi Cammisa 11”23 p.p. (Polisportiva Libertas Cernuschese), 27° Luca Teruzzi 11”73 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

200m-9^ Margherita Majer 26”62 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 11^ Virginia Rocca 26”76 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

200m-12° Alessandro Stella 23”52 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 23° Leo Raimondi 24”20 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24° Luca Teruzzi 24”37 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

400m-11^ Virginia Rocca 1’03”01 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

400m-8° Alessandro Stella 52”77 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13° Leo Raimondi 53”15 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

800m-10^ Vanessa Andreotti 2’30”12 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

800m-26° Gabriele Mazzocchi 2’13”09 (Merate Atletica Promoline).

1500m-11^ Francesca Brusa 5’05”12 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-5^ Giulia Sutti 7’43”63 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-13° Francesco Tentorio 6’45″91p.p. (Merate Atletica Promoline).

3000m-11° Matteo Sandionigi 9’33”97 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

110hs-11° Tommaso Zucchi 16”40 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Salto Triplo-5^ Matilde Beretta 11,19m p.p. (Gs Virtus Calco).

Staffetta 4x100m-6° Jacopo Lambrughi, Leo Raimondi, Luca Teruzzi, Alessandro Stella 44”97 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).