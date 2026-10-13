Atletica. Trofeo Città di Brescia, meeting per rappresentative, Como/Lecco chiude al 4° posto

In gara le categorie Allievi e Juniores, presenti 24 atleti individuali della nostra rappresentativa più le due staffette
Otto atleti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, due per Merate Atletica Promoline, uno per il Gs Virtus Calco
BRESCIA – Il Comitato Provinciale di Brescia ha organizzato domenica scorsa il 4° Trofeo Città di Brescia, gare di atletica per le categorie Allievi e Juniores f/m. La rappresentativa del Friuli Venezia Giulia vince tutto: la Coppa Città di Brescia per gli Allievi (Under 18), per gli Juniores (Under 20) e il Trofeo (Under 18 + Under 20).
Nella categoria Allieve/i, con 13 punteggi, vince il Friuli con 145 punti, i padroni di casa del comitato di Brescia chiudono al 2° posto con 134 punti, 3° posto per la rappresentativa di Milano con 127 punti. La nostra rappresentativa Como/Lecco chiude al 4° posto con 103 punti. Nella categoria Juniores con 11 punteggi, vince ancora il Friuli con 120 punti, al 2° posto la rappresentativa di Milano con 105 punti, 3^ la rappresentativa di Brescia con 102 punti, al 4° ancora i nostri, Como/Lecco con 90 punti.
La classifica finale premia il Friuli con 265 punti, Brescia 2^ con 236 punti, Milano con 232 punti, Como/Lecco 4^ con 193 punti, Livorno 5^ con 174 punti, Bergamo 6^ con 161 punti, Varese 7^ con 133 punti, Cremona 8^ con 132 punti, Novara 9^ con 129 punti, Pavia 10^ con 128 punti, Sondrio 11^ con 47 punti, Mantova 12^ con 41 punti, (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) 13^ con 4 punti.
Per i nostri due vittorie e tre secondi posti
Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince nel salto in alto tra gli Allievi con 1,97m; Lorenzo Calzi (Asd Pro-Sport Running Academy) vince gli 800m categoria Juniores con 1’54”60, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude gli 800m categoria Allieve al 2° posto con 2’20”29, Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 2° posto il getto del peso tra gli Juniores con 14,90m, Mattia Bossi (Ag Comense) 2° tra gli Juniores nei 400hs con 55”64.
Tutti gli altri risultati della nostra rappresentativa
- Allieve/i
100m-8^ Valentina Monti 13”63 (Gs Bernatese).
100m-4° Alessandro Tessitore 11”39 (Ag Comense).
200m-5^ Elea Sola 26”46 (Gs Bernatese).
200m-6° Riccardo Ripamonti 23”27 (Atletica Rovellasca).
400m-9° Federico Forni 53”94 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
2000sp-4^ Caterina Vavassori 7’44”41 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
2000sp-6° Francesco Tentorio 6’42”44 (Merate Atletica Promoline).
Staffetta 4x100m mista-5^ Riccardo Ripamonti (Atletica Rovellasca), Elea Sola (Gs Bernatese), Alessandro Tessitore (Ag Comense), Valentina Monti (Gs Bernatese) 46”85.
Salto triplo-7° Nicolò Tacchinardi 12,72m (Merate Atletica Promoline).
Salto in lungo-11^ Matilde Clerici 4,43m (Ag Comense).
Getto del peso-4° Aaron Sorbellini 14,37m (Ag Comense).
Lancio del disco-9^ Annabella Corti 23,09m (Us San Maurizio).
Lancio del giavellotto-6^ Giulia Santamaria 33,36m (Atletica Triangolo Lariano)
- Juniores f/m
200m-5^ Alessandra Bignami 27”60 (Polisportiva Intercomunale).
200m-8° Francesco Testori 23”94 (Ag Comense).
800m-8^ Elisa Tarca 2’35”62 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
3000sp-4^ Gaia Rigamonti 13’14”31 (Us San Maurizio).
Staffetta 4x100m mista-5^ Francesco Testori (Ag Comense), Alessandra Bignami (Polisportiva Intercomunale), Mattia Auguste (Atletica Rovellasca), Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 47”72.
Salto in alto-8^ Emma Pontiggia 1,40m (Us San Maurizio).
Lancio del disco-4^ Elisa Dozio 38,34m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Lancio del giavellotto-6° William Idili 26,73m (Gs Virtus Calco).
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.