Atletica. Trofeo Città di Brescia, meeting per rappresentative, Como/Lecco chiude al 4° posto

In gara le categorie Allievi e Juniores, presenti 24 atleti individuali della nostra rappresentativa più le due staffette

Otto atleti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, due per Merate Atletica Promoline, uno per il Gs Virtus Calco

BRESCIA – Il Comitato Provinciale di Brescia ha organizzato domenica scorsa il 4° Trofeo Città di Brescia, gare di atletica per le categorie Allievi e Juniores f/m. La rappresentativa del Friuli Venezia Giulia vince tutto: la Coppa Città di Brescia per gli Allievi (Under 18), per gli Juniores (Under 20) e il Trofeo (Under 18 + Under 20).

Nella categoria Allieve/i, con 13 punteggi, vince il Friuli con 145 punti, i padroni di casa del comitato di Brescia chiudono al 2° posto con 134 punti, 3° posto per la rappresentativa di Milano con 127 punti. La nostra rappresentativa Como/Lecco chiude al 4° posto con 103 punti. Nella categoria Juniores con 11 punteggi, vince ancora il Friuli con 120 punti, al 2° posto la rappresentativa di Milano con 105 punti, 3^ la rappresentativa di Brescia con 102 punti, al 4° ancora i nostri, Como/Lecco con 90 punti.

La classifica finale premia il Friuli con 265 punti, Brescia 2^ con 236 punti, Milano con 232 punti, Como/Lecco 4^ con 193 punti, Livorno 5^ con 174 punti, Bergamo 6^ con 161 punti, Varese 7^ con 133 punti, Cremona 8^ con 132 punti, Novara 9^ con 129 punti, Pavia 10^ con 128 punti, Sondrio 11^ con 47 punti, Mantova 12^ con 41 punti, (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) 13^ con 4 punti.

Per i nostri due vittorie e tre secondi posti

Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince nel salto in alto tra gli Allievi con 1,97m; Lorenzo Calzi (Asd Pro-Sport Running Academy) vince gli 800m categoria Juniores con 1’54”60, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude gli 800m categoria Allieve al 2° posto con 2’20”29, Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 2° posto il getto del peso tra gli Juniores con 14,90m, Mattia Bossi (Ag Comense) 2° tra gli Juniores nei 400hs con 55”64.

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