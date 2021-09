Atletica. Trofeo dei Laghi, la rappresentativa Como/Lecco chiude al 5° posto

11 rappresentative presenti a Como con i propri Cadetti

Milano su Bergamo, Brescia sul gradino più basso del podio

COMO – Inizialmente programmata a Lecco, ma causa concomitanza con la finale nazionale del campionato di società Under 23 dove la società manzoniana era impegnata con entrambe le formazioni, sia quella maschile che quella femminile, l’onere e l’onore dell’organizzazione è passato all’Atl Comense coadiuvata dal comitato provinciale della Fidal.

29^ edizione del trofeo e dedica col “Memorial Lino Quaglia”

La manifestazione dedicata al compianto Lino Quaglia, per tanto tempo presidente del comitato provinciale e che la “inventò” nel 1992, nella sua lunga storia ha visto ben 19 vittorie per la rappresentativa meneghina di Milano a cui se ne aggiungono altre 4 quando gareggiò assieme a Lodi, gli unici capaci di interrompere il netto dominio dei milanesi sono stati due volte la rappresentativa di Bergamo e una volta la nostra Como/Lecco. All’inizio ci sono state anche una vittoria per Torino e Brescia, più la prima edizione vinta da Como ma allora la partecipazione vedeva solo poche rappresentative in competizione.

Sette gare individuali e una staffetta sia al maschile che al femminile

Due atleti gara per ogni rappresentativa più la staffetta 4x100m, un punto al primo classificato e aumentando di uno per ogni posizione in più in classifica, al termine chi totalizzava meno punti vinceva il trofeo e con 51 punti Milano lo vince per l’ennesima volta. Bergamo ci prova ma con 58 deve accontentarsi del 2° posto seguito a 80 da Brescia, Varese segue con 82, al 5° posto la nostra rappresentativa Como/Lecco con 88, Torino segue con 110, dietro il Canton Ticino con 118, Cremona segue con 130, Sondrio con 140, Biella con 178 e a chiudere Pavia che non ha portato un numero sufficiente di atleti per entrare in classifica.

Vittoria dei nostri nella 4x100m e secondo posto nel getto del peso

Gabriele Bezzi della Polisportiva Mandello nel quartetto che riesce a vincere in 45”57 la staffetta 4x100m. Elisa Dozio della Virtus Calco al secondo posto nel getto del peso con la misura di 10,28m.

Gli altri risultati dei nostri, tra parentesi la società di appartenenza

300m: 12^ Beatrice Scola 45”31 (Atl 87 Oggiono).

2000m: 6^ Teresa Buzzella 7’10”05 (Us Derviese).

80hs: 12^ Sara Cazzaniga 13”96 (Atl Cassago), 14^ Martina Crotta 14”34 (Pol Mandello).

Salto in lungo: 4^ Martina Ravasio 5,11m (Atl Cassago), 14^ Aurora Renna 4,55m (Pol Mandello).

Salto in alto: 7^ Sara Ciappesoni 1,51m (Pol Mandello), 13^ Alessandra Bruno 1,43m (Atl Cassago).

Getto del peso: 13^ Francesca Passini 8,51m (Pol Mandello).

100hs: 10° Gabriele Bezzi 15”39 (Pol Mandello), 12° Samuele Arienti 15”56 (Up Missaglia).

2000m: 7° Carlo Tagliabue 6’11”50 (Us Derviese), 15° Lorenzo Forni 6’23”09 (Team Pasturo).

Salto in alto: 8° Matteo Maggioni 1,50m (Virtus Calco), Samuele Arienti n.m. (Pol Mandello).

Salto in lungo: 7° Stefano Lattuada 5,70m (Pol Mandello), 8° Fon Achille Galbusera 5,69m (Up Missaglia).

Al termine delle gare le premiazioni

I primi sei atleti classificati di ogni gara sono stati premiati con una medaglia, medaglia anche per le prime tre staffette classificate, premio alla miglior prestazione tecnica. Un riconoscimento a tutti i comitati partecipanti e sacchetto merenda a tutti i partecipanti. 251 atleti in gara individualmente più 20 staffette della 4x100m, si riprova a partire in vista dell’ultima parte di stagione con i campionati regionali in programma questo week end a Brescia e con il criterium che assegnerà i titoli italiani il 2 e 3 ottobre a Parma dove parteciperanno gli atleti convocati dalle proprie rappresentative regionali oppure quelli in possesso del minimo.