Atletica. Trofeo Gioventù Lariana: a Canzo in scena la 6^ e 7^ prova

Chiara Panzeri e Tommaso Pirovano vincono nei 60hs. Acuto di Chiara Panzeri anche nel lungo

Martina Magni e Samuele Nava vincono nei 50m. Nava si ripete nel salto in lungo. Nel peso successi di Nicole Vitullo e Giacomo Sogni

CANZO (CO) – Organizzata dall’Atletica Triangolo Lariano, sabato e domenica si è gareggiato per la 6^ e per la 7^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. Prima giornata per gli Esordienti, 57 atleti nei 50m femminile e 41 al maschile, 39 atleti nei 50hs al femminile e 227 al maschile, 19 atlete nel salto in alto al femminile e 54 atleti nel salto in lungo, 21 atleti getto del peso femminile e 15 al maschile.

Domenica 73 atleti nei 60m al femminile e 60 al maschile, 32 atleti sui 60hs al femminile e 33 al maschile, 73 al femminile nel salto in lungo e 29 nel salto in alto al maschile, 21 al femminile nel getto del peso e 33 al maschile.

Sabato otto gare, cinque vittorie per le società lecchesi: Martina Magni (Atl Cassago) vince con 7”85 sui 50m, Samuele Nava (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 7”88 sui 50m e nel salto in lungo con 4,00m; Nicole Vitullo (Atl Cassago) con 9,73m nel getto del peso e Giacomo Sogni (Atl Cassago) con 9,60m nel getto del peso.

Domenica otto gare, cinque vittorie per le società comasche e tre per le società lecchesi, vincono sui 60hs Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono) con 9”67 e Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) con 9”54, vince di nuovo Chiara Panzeri nel salto in lungo con 4,31m.

Tutti i podi delle gare sabato.

50m-1^ Martina Magni 7″85 (Atl Cassago), 2^ Beatrice Proserpio 8”00 (Atl Mariano Comense), 3^ Nicole Vitullo 8”15 (Atl Cassago).

50m-1° Samuele Nava 7”88 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Cesare Tarchetti 8”04 (Merate Atl Promoline), 3° Samuel Florez Palacino 8”05 (Up Missaglia).

50hs-1^ Emma Bollini 8”79 (Us Oltronese), 2^ Anna Raccagni 8”89 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Martina Magni 9”03 (Atl Cassago).

50hs-1° Alessandro Frantuma 9”08 (Atl Triangolo Lariano), 2° Leonardo Grimaldi 9”20 (Atl Rovellasca), 3° Daniele Formenti 9”21 (Us Albatese).

Salto in alto-1^ Emma Bollini 1,20m (Us Oltronese), 2^ Isabel Verzotti 1,15m (Ag Comense), 3^ Giulia Dos Santos 1,10m (Gs Bernatese).

Salto in lungo-1° Samuele Nava 4,00m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Alessandro Frantuma 3,98m (Atl Triangolo lariano), 3° Karol Jozef Crea 3,95m (Pol Mandello).

Getto del peso-1^ Nicole Vitullo 9,73m (Atl Cassago), 2^ Ginevra Villa 8,05m (Atl Cassago), 3^ Lara Macias Gonzalez 7,69 (Atl Rovellasca).

Getto del peso-1° Giacomo Sogni 9,60m (Atl Cassago), 2° Samuele Invernizzi 9,50m (Atl Rovellasca), 3° Leonardo Bosisio 8,92m (Atl Triangolo lariano).

Tutti i podi delle gare domenica

60m-1^ Francesca Dell’Acqua 8”41 (Atl Rovellasca), 2^ Anna Sagliocco 8”70 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Rebecca Bonfanti 8”87 (Merate Atl Promoline).

60m-1° Santiago Carollo 8”35 (Atl Rovellasca), 2° Luca Pani 8”44 (Up Missaglia), 3° Elia Fischietti 8”50 (Pol Intercomunale).

60hs-1^ Chiara Panzeri 9”65 (Atl 87 Oggiono), 2^ Anna Sagliocco 9”97 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Maria Amalia Jeffrey 10”03 (Up Missaglia).

60hs-1° Tommaso Pirovano 9”54 (Merate Atl Promoline), 2° Mattia Basso 9”76 (Lieto Colle), 3° Pietro Bosisio 9”91 (Atl Triangolo Lariano).

Salto in lungo-1^ Chiara Panzeri 4,31m (Atl 87 Oggiono), 2° Margherita Busnelli 4,24m (Pol Intercomunale), 3^ Adrienne Bellù 4,19m (Gs Bernatese).

Salto in alto-1° Mattia Basso 1,65m (Lieto Colle), 2° Simone Castelnuovo 1,48m (Us Albatese), 3° Matteo Stella 1,40m (Merate Atl Promoline).

Getto del peso-1^ Nina Ziliotto 10,18m (Us San Maurizio), 2^ Anna Zanleone 9,18m (Us Albatese), 3^ Aissata Sow 9,07m (Atl Triangolo Lariano).

Getto del peso-1° William Luccisano 13,00m (Cantù Atl), 2° Silvio Baldo 12,94m (Pol Intercomunale), 3° Davide Gerosa 10,94m (Atl 87 Oggiono).