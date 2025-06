Atletica. Tutte le gare dei giorni scorsi, tanti primati personali per i lecchesi

Zogno, Brescia, Besana, Chiuro, Brusaporto, Lodi e Busto Arsizio, bene i nostri atleti

Conseguiti i minimi per Campionati Italiani di categoria e uno Standard Europei per gli Europei Juniores

ZOGNO (BG) – Nella serata di martedì scorso gare di mezzofondo con minimi e inviti al 2° Meeting Silver Lombardia. Tantissimi primati personali e 8 Standard Europei, uno di loro è del lecchese Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di correre gli 800m in 1’49”52 chiudendo al 2° posto, tempo che gli vale il minimo per gli Europei Juniores.

Ma non solo, tanti atleti hanno abbassato i loro primati: Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 8° sugli 800m con 1’52”71” nuovo primato sociale e minimo per gli Italiani; sui 1500m Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 38^ con 4’58”61; Tommaso Farina 33° (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3’58”52 primato personale; 34° Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) 3’58”66; Andrea Casati (Merate Atletica Promoline) 39” con 3’59”21; Gabriele Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 54° con 4’04”26; Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 64° con 4’05”37.

Sui 5000m al femminile la miglior lecchese è stata Anna Frigerio (Assindustria Sport) 15^ con 17’20”00 primato personale, 24^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica) con 19’32”57 primato personale. Grandissima gare al maschile, Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto) vince e migliora il suo primato personale con 13’55”20 abbassando il suo tempo di 10”, 24° posto per Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) 14’50”21 primato personale, 26° Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 14’51”83, 42° Davide Perego (Falchi Lecco) con 15’28”10.

Atleti lecchesi in gara a Brescia

Organizzate dall’Atletica Valtrompia, 2^ e 3^ giornata del Campionato Provinciale del comitato di Brescia. Gare Assolute, presenti Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Merate Atletica Promoline e Virtus Calco. Venti lecchesi in tutto: 12 per Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 5 per Merate Atletica Promoline, 3 per Virtus Calco.

Miglior risultato il 3° posto di Sara Ciappasoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3^ nel salto triplo con 11,31m, primato personale per Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 1500m con 4’05”63 abbassando il suo tempo di quasi 3” chiudendo al 10° posto, bene Letizia Paolino (Virtus Calco) sui 400hs 1’08”20 nuovo primato personale abbassato di quasi 2” a soli 70 centesimi dal minimo per il Campionato Italiano Allieve e chiude nella gara del 10° posto

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

100m-11^ Carolina Majer 12”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34^ Margherita Majer 13”33 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-29^ Marianna Chiappa 1’03”19 primato personale (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-9° Gabriele Ciappesoni 1,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-23° Flavio Tornaghi 4’17”01 (Merate Atletica Promoline, 47° Leonardo Simoncelli 4’34”34 (Merate Atletica Promoline).

800m-14° Alessandro D’Abbrusco 1’59”06 (Merate Atletica Promoline), 35° Federico Forni 2’04”36 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38° Flavio Tornaghi 2’04”71 (Merate Atl Promoline), 70° Daniele Arlati 2’17”15 primato personale (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-8^ Matilde Beretta 10,67m (Virtus Calco).

Salto triplo-7° Giacomo Maggioni 12,82m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

13^ Trofeo Bracco a Besana Brianza

Organizzata dalla Bracco Atletica, sabato pomeriggio, si è corsa la 13^ edizione del “Trofeo Bracco”, bella gara sugli 800m con tre atlete hanno passato i 1000 punti tabellari. Vince Serena Troiani primato personale (Cus Pro Patria Milano), Laura Pellicoro (Bracco Atletica) seconda con lo stesso tempo 2’02”51 con ben 1037 punti tabellari. Terza classificata Milena Masolini (Gp Valchiavenna) con 2’04”77 con 1000 punti. Le altre atlete che hanno passato i 1000 punti sono state: Celeste Polzonetti (Bracco Atletica) sui 100hs con 13”34 (1040 punti), Malina Lenuta Berinde (Sisport-To) sui 400hs con 57”73 (1003 punti), Giulia Valletti Borgnini (Cus Pro Patria Milano) salto con l’asta con 4,00m (1013 punti).

Bene i lecchesi: Francesca Prince Kouton (Up Missaglia) 2^ nel getto del peso con 10,20m; Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3^ sui 200m con 24”25 nuovo primato personale abbassato di 26 centesimi; Ilaria Menatti (Bracco Atletica) 3^ sui 1500m con 4’44”79; bene anche Elisa Tarca (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sugli 800m con 2’17”44 nuovo primato personale e minimo Juniores per il Campionato Italiano.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara

200m-3^ Stella Moizzi 24”25 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Carolina Majer 25”59 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-15^ Lega Federica 2’15”91 primato personale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17^ Elisa Tarca 2’17”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20^ Alice Dell’Oro 2’19”76 primato personale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30^ Ilaria Artusi 2’21”52 primato personale (Bracco Atletica).

1500m- 3^ Ilaria Menatti 4’44”79 (Bracco Atletica), 6^ Letizia Oltolini 4’55”13 primato personale (Us Derviese).

400hs-11^ Camilla Comi 1’06”88 (Up Missaglia).

Getto del peso-2^ Francesca Prince Kouton 10,20m primato personale (Up Missaglia).

Meeting in pista Polisportiva Albosaggia

Sabato pomeriggio, sulla pista del centro sportivo di Chiuro, si è tenuto il meeting in pista Polisportiva Albosaggia, in gara dagli Esordienti fino agli Assoluti, presenti Polisportiva Mandello, Polisportiva Mandello, Cs Cortenova, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Gs Virtus Calco.

Sui 1000m categoria Ragazzi vince Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) col tempo di 3’07”37, la Cadetta Maissara Iwena (Cs Cortenova) vince gli 80m col tempo 10”25, il Cadetto Riccardo Galbusera (Virtus Calco) vince il salto in alto con 1,76m, l’Allieva Lucia Zucchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il getto del peso con 11,94m migliorando il suo primato personale con 1 metro e 38 centimetri in più, ottenendo il minimo per i Campionati Italiani, Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il salto in alto nella categoria Allievi con 1,84m, Davide Bonacina (Polisportiva Bellano Galperti Group) 2° nel getto del peso con 11,09m.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Ragazze

60m-11^ Laura Riva 9”51 (Pol Mandello), 13^ Maria Castelli 9”65 (Pol Mandello).

1000m: 5^ Matilde Spano 3’46”81 (Cs Cortenova).

1000m-9^ Chiara Magni 3’44”05 (Cs Cortenova).

80m-6° Tommaso Zucchi 10”60 (Pol Mandello).

1000m-6° Nicola Spano 2’50”29 (Cs Cortenova), 13° Riccardo Andor Longoni 3’01”77 (Cs Cortenova), 16° Tommaso Zucchi 3’04”71 (Pol Mandello), 18° Rayane Matrane 3’06”67 (Cs Cortenova), 25° Federico Pellizzaro 3’17”50 (Cs Cortenova), 26° Daniele Innocente Poletti 3’17”99 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-4^ Virginia Rocca 26”50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Marianna Chiappa 27”88 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-11° Claudio Chiappa 25”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Cristiano Isacco 26”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Giuseppe Piva 29”20 (Pol Bellano Galperti Group).

Memorial Alessandro Cozzi a Lodi

Domenica pomeriggio, organizzata dall’Atletica Fanfulla Lodigiana, gare di atletica partendo dalle Cadette/i fino agli Assoluti, 80m, 200m, 800m, 3000m. 100hs, 110hs, salto con l’asta, salto triplo, lancio del giavellotto, lancio del disco.

Pochi atleti lecchesi in gara e tutti nel mezzofondo. Sugli 800m 7° posto per Alessandro D’Abbrusco con 1’58”43 nuovo primato personale (Merate Atl Promoline), 19° Davide Pozzoni con 2’02”84 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 21° Gabriele Sutti 2’02”98 nuovo primato personale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), sui 3000m chiude al 5° posto Federico Orlandi (Team Pasturo) con 8’59”98, al 15° posto Daniele Arlati con 9’39”82 nuovo primato personale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28° Leonardo Simoncelli con 10’06”83 primato personale (Merate Atletica Promoline).

Campionati Italiani Individuali e di società prove multiple Assoluti, Promesse e Juniores

Weekend di gare a Busto Arsizio organizzate dalla Pro Patria per il Campionato Italiano di prove multiple. Presenti tre atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Il miglior risultato è quello della Juniores Elisa Dozio 8^ nell’Eptathlon con 4239 punti migliorando il primato personale aumentato 118 punti. 7 specialità, i risultati della lecchese partendo dai 100hs con 15”56 primato personale, salto in alto con 1,41m, getto del peso con 10,18m, 200m con 26”64 primato personale, salto in lungo con 5,04m, lancio del giavellotto con 41,49m primato personale e 800m con 2’55”41 primato personale, quattro primati personali di specialità e anche l’Eptathlon.

Nel Decathlon Juniores, 9° posto per Matteo Maggioni con 6252 punti, nuovo primato personale quasi 200 punti in più. 10 specialità, i suoi risultati partendo dai 100m con 11”43, salto in lungo con 6,94m primato personale, getto del peso con 11,12m primato personale, salto in alto con 1,68m, 400m con 50”60 primato personale, 110hs con 15”46, lancio del disco con 30,44m, salto con l’asta con 3,60m, lancio del giavellotto con 40,02m primato personale e 1500m con 4’53”34 primato personale, cinque nuovi primati personali di specialità e ovviamente anche il Decathlon.

Sempre negli Juniores 17° posto per Filippo Colombo con 5852 punti nuovo primato personale aumentato di oltre 100 punti. Per lui 10 risultati partendo dai 100m con 11”97, salto in lungo con 6,14m, getto del peso con 10,57m primato personale, salto in alto con 1,71m primato personale, 400m con 53”07 primato personale, 110hs con 16”70, lancio del disco con 30,89m, salto con l’asta con 3,90m primato personale, lancio del giavellotto 41,38m primato personale e 1500m con 4’46”91 primato personale, ben sei primati personali e primato personale anche per il Decathlon.