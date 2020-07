Atletica. Veronica Besana strepitosa: limati 2 decimi al suo fresco primato dei 100 metri

Clamoroso risultato a Savona

Suo il record provinciale Juniores

SAVONA – Si era dimostrata in grande crescita sin dalle prime uscite (tre gare e tre primati personali), alla quarta uscita ha compiuto un capolavoro. Mercoledì sera Veronica Besana, rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, ha gareggiato nel 9° meeting internazionale di Savona, scendendo di nuovo in pista sui 100 metri, distanza corsa la scorsa settimana in 12”01.

La gialloblu corre la prima batteria dove si piazza al 3° posto col tempo di 11”80 che oltre ad essere nettamente il suo nuovo primato personale, cancella dall’albo dei record provinciali Juniores l’11”81 di Sabrina Galimberti stabilito a Rieti il 18 luglio del 2013. Un tempo che rappresenta non solo anche il nuovo primato sociale di categoria ma anche quello Assoluto, tolto a Elena Bonfanti, olimpionica della staffetta 4x400m che aveva corso la distanza breve in 11”98.

Terzo posto in batteria e passaggio alla finale

Le prime due delle batterie, più i due migliori tempi a disputare l’atto conclusivo e per Veronica Besana, oltre ad aver demolito il personale, arriva anche la soddisfazioni di poter correre la finale assieme alle migliori sprinter del panorama nazionale. La lecchese conquista il 5° posto finale e sfiora di nuovo il suo fresco primato correndo in 11”85. Una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti importanti con la curiosità di vedere sin dove potrà arrivare nella sua gara preferita, quella dei 100hs.