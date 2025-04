Atletica. Week-end di gare, tanti i lecchesi impegnati su diversi campi

Bergamo, Besana, Seregno, Chiari: tutti i risultati del fine settimana

BESANA BRIANZA – Sabato pomeriggio, organizzata dalla Fidal Milano a Besana Brianza, si è svolta la 1^ prova del trofeo Cesare Brambilla per la categoria Cadette/i. Presenti gli atleti della Merate Atletica Promoline: il miglior risultato è stato il 2° posto di Davide Bossi nella gara del salto triplo con 11,81m nuovo primato personale ben 52 centimetri in più.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

100hs-5° Davide Bassi 15”37, 6° Filippo Panzeri 15”63, 13° Nicolò Tacchinardi 21”27.

80hs-6^ Anna Villa 13”55.

80m-29^ Anna Villa 11”49, 108^ Maria Giumelli 12”46, 132° Emma Stoppini 13”00.

80m-7° Mattia Cirielli 9”97, 30° Nicolò Tacchinardi 10”52, 52° Matteo Stella 10”76, 71° Simone Tentorio 11”07.

300m-10° Filippo Panzeri 40”64, 27° Matteo Stella 44”01, 31° Simone Tentori 44”59, 32° Mattia Cirielli 44”67.

A Bergamo gara provinciale per Ragazzi/e e Cadette/i

Riunione provinciale giovanile organizzata dalla Fidal Bergamo, in gara gli atleti della categoria Ragazzi e Cadetti, presenti ancora gli atleti della Merate Atletica Promoline tutti della categoria Ragazze/i. Due vittorie per i lecchesi: Rebecca Bonfanti sui 60hs con 9”92 prima volta sulla distanza e Agata Minunno nel vortex con 41,00m.

Tutti gli altri lecchesi in gara

60m-5^ Rebecca Bonfanti 8”83, 35^ Beatrice Iannetta 9”39, 43^ Agata Minunno 9”53, 44^ Giulia Brambilla 9”55, 119° Vittoria Brigatti 10”74.

60m-20° Paolo Panzeri 9”06, 21° Leonardo Bonfanti 9”09, 39° Cesare Tarchetti 9”51, 73° Mattia Ferrario 10”64.

60hs-7° Paolo Panzeri 10”46, 35° Mattia Ferrario 12”83.

1000m-23° Cesare Tarchetti 3’37”48.

Salto in lungo-25^ Giulia Brambilla 3,79m, 75^ Beatrice Iannetta 3,10m, 99^ Vittoria Brigatti 2,27m.

Salto in alto-28° Leonardo Bonfanti 1,15m.

Domenica a Seregno il Cds Assoluto di corsa

Campionato di Società Assoluto domenica a Seregno, gara valida per il Campionato Regionale individuale Allieve e Allievi, per il titolo Assoluto sui 10.000m. Nei 10.000m Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 10^ Assoluta con 38’50”89 (prima volta nella distanza), 14^ Nathalie Brambilla 43’56”00 (Avis Oggiono), Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 11° Assoluto in 32’23”34 prima volta in pista, ma nei 10km su strada aveva fatto segnare un 33’30”.

Tutti gli altri risultati delle gare a Seregno

200m-3^ Elisa Dozio 27”29 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Letizia Paolino 27”90 (Virtus Calco), 11^ Yacine Diaw 28”48 (Virtus Calco), 13^ Clelia Brognoli 28”63 (Virtus Calco), 22^ Rebecca Colombo 29”49 (Virtus Calco), 27^ Matilde Beretta 29”78 (Virtus Calco), 34^ Giada Biffi 31”82 (Merate Atletica Promoline), 35^ Giulia Gandolfi 31”94 (Virtus Calco), 36^ Letizia Tornaghi 33”59 (Merate Atletica Promoline), 37^ Costanza Maria Monti 33”77 (Virtus Calco).

200m-4° Matteo Maggioni 23”29 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14° Filippo Colombo 24”13 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25° Matteo Dozio 24”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26° Niccolo Dozio 24”90 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28° Tommaso Panzeri 25”29 (Virtus Calco), 31° Mattia Melloni 25”47 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39° Gabriele Fumagalli 27”69 (Virtus Calco).

400m-1^ Marianna Chiappa 1’04”41 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Giulia Scaccabarozzi 1’12”88 (Merate Atletica Promoline), 7^ Annalisa Cantù 1’13”64 (Merate Atletica Promoline), 8^ Marta Tintori 1’13”64 (Merate Atetica Promoline).

400m-6° Giacomo Maggioni 54”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25° Tommaso Panzeri 1’01”80 (Virtus Calco), 28° Alessandro Panzeri 1’02”66 (Virtus Calco), 29° Gabriele Fumagalli 1’03”90 (Virtus Calco).

Salto in alto-1^ Clelia Brognoli 1,50m (Virtus Calco), 1^ Cosatanza Maria Monti 1,50m (Virtus Calco), 3^ Matilde Beretta 1,50m (Virtus Calco), 4^ Letizia Paolino 1,50m (Virtus Calco), 5^ Yacine Diaw 1,40m (Virtus Calco), 6^ Giulia Gandolfi 1,30m (Virtus Calco).

Salto in alto-1° Matteo Dozio 1,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Matteo Maggioni 1,65m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Filippo Colombo 1,65m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Niccolo Dozio 1,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Mattia Melloni 1,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Alessandro Panzeri 1,50m (Virtus Calco).

Getto del peso-Allieve-1^ Beatrice Ferin 10,57m (Virtus Calco), 2^ Rebecca Colombo 7,61m (Virtus Calco).

Getto del peso-Assolute-1^ Elisa Dozio 12,66m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-Assoluto-2° Giacomo Maggioni 8,89m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2° “Soi Sprint”: Alessandro Rota vince i 200hs con 24”09.

Organizzata dalla S.O.I. Inveruno si è svolta la 2^ edizione della “Soi Sprint” gare Assolute dei 80m, 150m, 300m, 1000m, 200hs e le staffette 100/200/300/400m. Gran bella gara nei 200hs per Alessandro Rota (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince la gara col tempo di 24”09, molto bene anche Stella Moizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 5^ sui 300m con 41”09 e Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 5° sui 300m con 35”24.

Tutti gli altri risultati in gara

80m-8° Filippo Vedana 9”09 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30° Luca Teruzzi 9”73 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 46° Diego Sangalli 10”01 (Up Missaglia), 50° Gabriele Battista 10”16 (Merate Atletica Promoline).

150m-48° Pietro Scaccabarozzi 17”65 (Up Missaglia).

300m-16^ Virginia Rocca 43”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

300m-15° Alessandro Canclini 36”29 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22° Gian Filippo Nigro 37”2 (Up Missaglia), 55° Sebastiano Izzo 40”27 (Up Missaglia), 58° Gabriele Battista 40”50 (Merate Atletica Promoline).

1000m-8° Alessandro D’Abbrusco 2’38”07 (Merate Atletica Promoline), 18° Flavio Tornaghi 2’43”27 (Merate Atletica Promoline), 27° Daniele Arlati 2’52”11 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Matteo Scaccabarozzi 2’57”73 (Pol Libertas Cernuschese).

200hs-9^ Camilla Comi 30”07 (Up Missaglia), 11^ Gemma De Capitani 30”46 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Elena Invernizzi 30”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200hs-17° Samuele Arienti 28”87 (Up Missaglia).

“Trofeo 5 Comuni 2025” a Chiari: vincono Rayan El Azzouzi e Samuele Cesana

Riunione provinciale Cadetti, Allievi, Juniores, maschile e femminile. Gran bella gara del Cadetto Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), il lecchese aveva vinto la medaglia d’argento al Campionato Italiano di cross a Cassino, domenica all’esordio nei 2000m ha vinto col tempo di 5’53”66. Samuele Cesana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince nel lancio del giavellotto da 700gr nella categoria Allievi con 51,51m, bene anche Carolina Majer (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 2^ classificata sui 200m categoria Allieve con 25”14 nuovo primato personale, Alice Dell’Oro 2^ sugli 800m Allieve col tempo di 2’23”20 nuovo primato personale migliorando ben 7” in meno, Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3^ classificata sui 2000m con 7’04”91.

Tutti gli altri lecchesi in gara