Atletica. World Indoor Tour, Mattia Padovani 4° nei 3000m in 7’54”87

Successo all’etiope Ali Abdilmana in 7’45”59

Prossimo impegno del lecchese i campionati italiani assoluti indoor

BOUCHES DU RHONE (FRANCIA) – Il lecchese Mattia Padovani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) ha gareggiato nella tappa del World Indoor Tour svolta nel comune di Bocche del Rodano in Provenza, Francia. Il gialloblu si è cimentato sui 3000m e alla fine ha chiuso con il tempo di 7’54”87, a soli 2” del suo personale dello scorso anno.

A vincere l’etiope Ali Abdilmana in 7’49”85, al 2° posto dell’argentino Federico Bruno in 7’50”63 e al 3° posto il francese Romain Mornet in 7’54”58. Gli altri italiani in gara hanno visto al 5° posto Yassin Bouih delle Fiamme Gialle in 7’55”21 e al 12° posto Samuel Medolago della Valle Brembana in 8’06”90.

Prossimo impegno sarà il Campionato italiano Assoluti indoor ad Ancona il 18-19 febbraio; l’anno scorso l’atleta lecchese aveva vinto la medaglia di bronzo sui 3000m a soli 28 centesimi dal campione italiano delle Fiamme Gialle Federico Riva in 8’27″80. Al 2° posto Yassin Bouih in 8’27”97 (Fiamme Gialle).