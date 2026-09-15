Badminton, a Chiari oro per il giovane Steven Axel Zanchin

Sei atleti del Badminton&Croquet Club Lecco in gara, 4 medaglie vinte

CHIARI – Fine settimana nel Clarense per il Torneo Superseries presso il Palazzetto dello

Sport del Centro Sportivo dove si gioca su 11 campi. Il Badminton & Croquet Club

Lecco si iscrive con 6 atleti riuscendo a salire sul podio 4 volte: 1 oro, 1 argento e 2 bronzi.

L’oro viene vinto dal giovane Steven Axel Zanchin nella categoria U11 promozionale

giocando un girone all’italiana composto da cinque atleti mettendo a referto 4 vittorie.

Argento per la consolidata coppia di Doppio Misto U15 composta da Mattia Cattaneo

e Lea Gitterle (ASV Mals) che da inizio anno non sono mai scesi al di sotto del

secondo gradino del podio nei Tornei di alto livello, conquistando 5 primi posti e 1

secondo. Mattia si mette al collo anche un bronzo nel Doppio Maschile U15 in coppia

con Luca Tabaglio (GSA Chiari) mentre nel Singolare Maschile U15 lascia ai 16mi di

finale.

Altra medaglia in casa Cattaneo con l’Under 13 Alex che vince il bronzo nel Doppio

Maschile in coppia con il Mallesano Niklas Geogle, lasciano la finale alla coppia

sempre di Malles, Unterberger/Ceol. Nel Singolare Maschile U13 e Doppio Misto U13

in coppia con Nicole Strazzacappa (Arena Badminton) si ferma ai piedi del podio.

Altri risultati di giornata:

Grazia Barlassina, Singolare Femminile U19 quarti di finale, Doppio Misto U19

quarti di finale in coppia con il compagno di Club Nicolò Borin che raggiunge sempre

i quarti nel Doppio Maschile U19 in coppia con Giulio Michelotto (Arena Verona) e

ottavi di finale nel Singolare Maschile U19; Matteo Maggioni, Singolare Maschile 16mi di finale, Doppio Maschile in coppia con Ian Stanzel (Sport Academy Arcole) Quarti di finale e Doppio Misto in coppia con Giada Marchiorato (Arena Verona) 16mi di finale.

Il Vice Presidente Edvidio Milani: “Come sempre detto i Tornei Superseries sono di

alto livello, secondi solo ai Campionati Italiani. Oggi Steven ha raggiunto il gradino

più alto del podio, Mattia in questo 2026 in coppia con Lea non è mai sceso al di

sotto del secondo gradino del podio e Alex nei suoi primi 4 mesi da agonista vince la

sua sesta medaglia. Obiettivi raggiunti con sacrifici, serietà e impegno negli

allenamenti. Un plauso anche a Grazia, Nicolò e Matteo che hanno sfiorato il podio

in più occasioni. Grazie anche a Coach Luca Zanchin che allena con grande passione

il gruppo e al preparatore atletico Simone Selvini”.