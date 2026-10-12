Badminton Club Lecco, i fratellI Cattaneo Campioni Regionali a Pontoglio

90 i giocatori in gara, sei medaglie
PONTOGLIO – Domenica di Badminton presso il Palazzetto dello sport di Pontoglio
dove vanno in scena i Campionati Regionali Lombardia Junior e Under. Giungono dalla
Regione circa 90 giocatori cinque dei quali vengono messi in campo dal Badminton & Croquet Club Lecco. Ottime le prestazioni dei blucelesti che mettono a referto sei medaglie: 2 ori, 1 argento e 3 bronzi.
Alex e Mattia Cattaneo conquistano nuovamente l’oro e di conseguenza si fregiano
del titolo di Campioni Regionali Lombardia, entrambi nel Doppio Maschile. Alex nella
categoria U13 in coppia con Andrea Haxiu (Brescia Sport Più) vincono una bellissima
finale con il punteggio di 15*10 15*12 contro Yi/Zhou (Junior BC Milano), nel
Singolare il bronzo, perdendo in semifinale contro YI (Junior BC Milano) 7*15 10*15.
Mattia nella categoria U15 in coppia con Luca Tabaglio (GSA Chiari), vincono la
finale contro Indra De Riz/Xu (Junior BC Milano) con un secco 15*8 15*12, nel
Singolare che gioca nella categoria superiore U17 raggiunge i quarti di finale persi
contro Liu (Junior BC Milano) con un ottimo punteggio 15*12 15*13.
L’argento lo mettono al collo, nel Doppio Maschile U19, i blucelesti Nicolò
Borin/Matteo Pessina che raggiungono la finale poi persa contro Aste/Radivo
(Junior BC Milano) 9*15 13*15. Nicolò vince anche un bronzo nel Singolare lasciando
in semifinale contro Aste (Junior BC Milano) 15*10 15*7 mentre nel Doppio Misto
U19 in coppia con Grazia Barlassina perdono ai quarti contro
Nelundeniyage/Cabaldo (15Zero) 10*15 10*15. Grazia vince il bronzo nel Singolare
Femminle lasciando in semifinale contro Torres (Junior BC Milano) 7*15 5*15.
Matteo perde ai quarti contro Radivo (Junior BC Milano) 11*15 5*15.
Il Vice Presidente e Coach Edvidio Milani: “Siamo quasi giunti alla fine della stagione
e i ragazzi continuano a mettere in campo ottime prestazioni. Il prossimo evento di
livello per i cinque ragazzi saranno i Campionati Italiani Junior e Under che si
giocheranno dal 22 al 25 ottobre presso il Palabadminton di Milano”.
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