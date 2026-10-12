Badminton Club Lecco, i fratellI Cattaneo Campioni Regionali a Pontoglio

90 i giocatori in gara, sei medaglie

PONTOGLIO – Domenica di Badminton presso il Palazzetto dello sport di Pontoglio

dove vanno in scena i Campionati Regionali Lombardia Junior e Under. Giungono dalla

Regione circa 90 giocatori cinque dei quali vengono messi in campo dal Badminton & Croquet Club Lecco. Ottime le prestazioni dei blucelesti che mettono a referto sei medaglie: 2 ori, 1 argento e 3 bronzi.



Alex e Mattia Cattaneo conquistano nuovamente l’oro e di conseguenza si fregiano

del titolo di Campioni Regionali Lombardia, entrambi nel Doppio Maschile. Alex nella

categoria U13 in coppia con Andrea Haxiu (Brescia Sport Più) vincono una bellissima

finale con il punteggio di 15*10 15*12 contro Yi/Zhou (Junior BC Milano), nel

Singolare il bronzo, perdendo in semifinale contro YI (Junior BC Milano) 7*15 10*15.

Mattia nella categoria U15 in coppia con Luca Tabaglio (GSA Chiari), vincono la

finale contro Indra De Riz/Xu (Junior BC Milano) con un secco 15*8 15*12, nel

Singolare che gioca nella categoria superiore U17 raggiunge i quarti di finale persi

contro Liu (Junior BC Milano) con un ottimo punteggio 15*12 15*13.

L’argento lo mettono al collo, nel Doppio Maschile U19, i blucelesti Nicolò

Borin/Matteo Pessina che raggiungono la finale poi persa contro Aste/Radivo

(Junior BC Milano) 9*15 13*15. Nicolò vince anche un bronzo nel Singolare lasciando

in semifinale contro Aste (Junior BC Milano) 15*10 15*7 mentre nel Doppio Misto

U19 in coppia con Grazia Barlassina perdono ai quarti contro

Nelundeniyage/Cabaldo (15Zero) 10*15 10*15. Grazia vince il bronzo nel Singolare

Femminle lasciando in semifinale contro Torres (Junior BC Milano) 7*15 5*15.

Matteo perde ai quarti contro Radivo (Junior BC Milano) 11*15 5*15.

Il Vice Presidente e Coach Edvidio Milani: “Siamo quasi giunti alla fine della stagione

e i ragazzi continuano a mettere in campo ottime prestazioni. Il prossimo evento di

livello per i cinque ragazzi saranno i Campionati Italiani Junior e Under che si

giocheranno dal 22 al 25 ottobre presso il Palabadminton di Milano”.