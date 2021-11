Badminton & Croquet Club Lecco ai campionati italiani assoluti

MILANO – Fine settimana con i Campionati Italiani Assoluti e Para-Badminton presso il Pala Badminton di Milano. Il Badminton & Croquet Club Lecco partecipa con tre atleti.

Nel DM Alessandro Redaelli in coppia con Francesco Tomasello (Gandhi) raggiungono i quarti di finale dove vengono superati da Bailetti (Senigallia) Baroni (Chiari) 13-21 15-21 mentre Paolo Milani con Filippo Avidano escono ai 16esimi contro Carlone (Bracciano) Foco (Acqui) 8-21 15-21.

Nel SM Paolo non va oltre il primo turno dove perde contro Francesco Tomasello (Gandhi) 18-21 15-21. Nel DF Amanda Bandiola in coppia con Sara Vianelli (Pol. Nova) non superano i 16esimi di finale da Capuzzi – Coradazzi (Chiari) 21-19 22-24 22-24. Nel SF Amanda si ferma ai 32esimi superata da Hohenegger (Malles) 16-21 13-21.

Nel doppio maschile al primo turno Alessandro e Francesco faticano oltre il previsto nel vincere contro la coppia di (Alba) Boero – Monchiero 28-30 21-15 21-14, il secondo turno viene superato per un precedente infortunio a Battaglino (Acqui), al quale auguriamo di riprendersi presto, in coppia con Gozzini G. (Chiari).

Ai quarti ottimo risultato visto il blasone della coppia incontrata. Paolo nel singolare dovrebbe essere più continuo, negli sprazzi in cui ha giocato ha messo in difficoltà l’avversario. Il finale del secondo set si spera sia un’inizio.

Nel Doppio Maschile Paolo e Filippo hanno giocato una partita non all’altezza della coppia. Amanda e Sara nel doppio femminile sono arrivate a un niente dalla vittoria. Tre set combattuti e ben giocati.

Nel singolare sempre Amanda trova un’avversaria superiore, ma anche in questa partita grande impegno. Continuiamo ad allenarci con il solito impegno e cerchiamo di portare sui campi dei tornei tutti i consigli e le indicazioni del nostro allenatore Alessandro.