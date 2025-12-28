Badminton. Doppio maschile d’oro per Maggioni-Borin

PONTOGLIO (BS) – Presso il Palazzetto dello Sport si è giocato il 4° Torneo ASPO Pontoglio
Brescia. Il Badminton & Croquet Club Lecco, in preparazione al Grand
Prix di Chiari del gennaio 2026, scende in campo con 9 atleti mettendo a referto 1 oro
1 argento e 5 bronzi.
Ottima la prestazione della coppia Matteo Maggioni/Nicolò Borin che nel Doppio
Maschile U19 si mette al collo la medaglia più pregiata vincendo la finale contro
Lu/Nelundeniyage (15Zero) 15*9 15*8. Inoltre Maggioni termina il torneo con altre
due medaglie di bronzo vinte nel Singolare Maschile U19 e nel Doppio Misto U19 in
coppia con Kirsten Hoxha (3B Bassa Bergamasca).
Argento per Mattia Cattaneo in coppia con Luca Tabaglio (GSA Chiari) che perdono
la finale del Doppio Maschile U15 contro Bosetti/Cadeo (GSA Chiari) 14*16 15*13 5*15.
Bronzo per Alessia Barb nel Singolare Femminile. Doppio bronzo per Paolo Milani nel
Doppio Maschile in coppia con Matteo Salvini (Brescia Sport Più) e nel Doppio Misto
con Lara Torresi (Brescia Sport Più).
Gli altri:
- Nicolò Borin, ai gironi nel Singolare Maschile U19, agli ottavi nel Doppio Misto con
Alessia Barb.
- Chiara Landi, ai quarti nel Doppio Misto con Nicola Cattaneo;
- Edvido Milani, ai gironi nel Singolare Maschile, agli ottavi nel Doppio Maschie con
Nicola Cattaneo;
Ultimo torneo per Paolo Milani che dopo cinque anni lascia i colori blucelesti per
trasferirsi alla Società Brescia Sport Più. Tutti gli appartenenti al Club lo ringraziano e
gli augurano altri successi con la sua nuova squadra.
Il Presidente Denis Passador: “Chiudiamo un ottimo 2025 con grandi risultati. Grazie
a tutti gli atleti per quest’anno pieno di successi. Auguro Buone Feste a tutti i Soci, ai
nostri sostenitori e alle testate giornalistiche che ci aiutano a far conoscere il nostro
fantastico sport”.