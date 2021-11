Badminton. Il B&CC Lecco sul terzo gradino del podio con Alessandro Redaelli

Fine settimana a Chiari con la partecipazione al 4° torneo Superseries

Una giornata con più ombre che luci per gli atleti lecchesi

LECCO – Fine settimana a Chiari (BS) per il B&CC Lecco con la partecipazione al 4° torneo Superseries. Giornata con più nubi che sole per i lecchesi. In evidenza Alessandro Redaelli che, in coppia con Francesco Tomasello (Ghandi), conquista il 3° gradino del podio vincendo agli ottavi contro il lecchese Paolo Milani in coppia con Filippo Avidano (Acqui Terme) per 21-11 21-19; in semifinale superati dalla coppia Suardi (Voghera) Pellegrini (Borzonasca) 12-21 14-21.

Nel Doppio Misto le nostre due coppie escono di scena agli ottavi di finale, Alessandro con Amanda Bandiola contro Megumi – Piccinin (Milano) 11-21 12-21, mentre Paolo in coppia con Karin Dissertori (Uberetsch) contro Tomasello (Ghandi) Carella (Lario) 12-21 16-21. Nel singolare Paolo e Amanda vengono eliminati agli ottavi, il primo contro Suardi (Voghera) 18-21 18-21 la seconda contro Carella (Lario) 12-21 21-17 15-21. Doppio femminile: Amanda – Carella (Lario) vengono eliminate agli ottavi di finale da Capuzzi – Coradazzi (Chiari) 15-21 21-17 16-21. Nel SM U17 Andrea Saverio viene eliminato agli ottavi da Libertini (Genova) 15-21 21-15 10-21. Come sempre impeccabile l’organizzazione dell’Asd Chiari.