Badminton. Il Lecco trionfa ai Campionati Regionali Master

Quattro titoli regionali, due argenti e un bronzo
“Non posso che complimentarmi con i nostri atleti Master per gli eccellenti risultati ottenuti”
MILANO – Fine settimana di grandi successi ai Campionati Regionali Master, disputati a Milano presso la palestra dell’Istituto Scolastico “Santa Caterina da Siena”. Eccellente prova per i quattro atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto, che tornano a casa con un bottino di quattro titoli regionali, due medaglie d’argento e una di bronzo.
Ottime prestazioni per Sergio De Capitani, che si aggiudica la medaglia d’oro nel Singolare Maschile Over 35, superando brillantemente il girone di qualificazione e imponendosi in finale su De Rubeis (New Sport) con il punteggio di 21–13, 8–21, 21–18.
De Capitani conquista inoltre l’argento nel Doppio Maschile Over 35, in coppia con Alfonso Sarno (CUS BG), cedendo soltanto in finale alla coppia Faraz/De Rubeis con il punteggio di 19–21, 18–21.
Grande prova per Denis Passador, che in coppia con il compagno di club Edvidio Milani conquista la medaglia d’oro nel Doppio Maschile Over 55, vincendo tutte e quattro le partite del girone.
Passador bissa poi il successo nel Doppio Misto Over 55 insieme a Roberta Brenzone, mentre Milani sale a sua volta sul gradino più alto del podio nel Doppio Misto Over 45 in coppia con Katalin Lakatos (Lario BC). Entrambe le coppie chiudono i rispettivi gironi a punteggio pieno, confermando un dominio assoluto nella categoria.
Roberta Brenzone conquista anche la medaglia d’argento nel Doppio Femminile Over 55, arrendendosi in finale alla coppia Doering (15Zero) / Branca (GSA Chiari) con il punteggio di 8–21, 10–21.
Chiude un weekend straordinario Denis Passador, che sale per la terza volta sul podio, conquistando il bronzo nel Singolare Maschile Over 55: dopo aver superato il girone, si ferma in semifinale contro Bettoni (CUS BG) con il punteggio di 16–21, 12–21. Edvidio Milani si ferma al girone nel Singolare Maschile Over 55.
Il presidente Denis Passador commenta così i risultati: “Non posso che fare i complimenti ai nostri atleti Master per gli ottimi risultati ottenuti. Nel badminton l’età non conta, servono determinazione, impegno e soprattutto tanta voglia di divertirsi”.