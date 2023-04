Badminton, lecchesi in trasferta ai campionati Italiani Master

Fine settimana di gare nazionali al Palatenda di Misterbianco

Buoni risultati per i giocatori del Badminton Lecco. Infortunio per Denis Passador

LECCO – Quattro gli atleti blucelesti che hanno partecipato alla 40^ edizione dei Campionati Italiani Master di badminton svoltisi nel fine settimana nella città etnea di Misterbianco presso il Palatenda.

Seconda classificata nel SF50 Piera Tocchetti che viene superata in finale dalla forte atleta ex nazionale MUR (ASV MALS). Seguono per Tocchetti altre due medaglie, di bronzo nel DX50 in coppia con Edvidio Milani dove perdono in semifinale contro Pereira/Doering (15Zero) poi Campioni Italiani e nel DF40 con Nathalie Flamet (BC Verona).

Denis Passador nel SM60 conquista la terza piazza del podio, ritirandosi in semifinale dopo un infortunio subito alla coscia durante la prima partita giocata nel torneo. Passador con grande forza ha sopportato il dolore e con Roberta Brenzone hanno messo al collo l’argento DX55 e un bronzo nel DM55 in coppia con Edvidio Milani che nel SM55 si piazza 5°.

Brenzone sale nuovamente sul podio con un argento conquistato con Sara Marchesini (CUS BG) nel DF55 e un bronzo nel SF55.

“Buono il risultato ottenuto dai nostri atleti a questi Campionati Italiani – commenta il vice presidente Edvidio Milani – purtroppo l’infortunio ha bloccato Passador che aveva dalla sua la possibilità di bissare, nel SM, l’oro conquistato lo scorso anno a Brescia e molto probabile qualcosa in più nelle altre discipline. Auguriamo a Denis di riprendersi al più presto”.