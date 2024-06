Badminton Lecco. Ai tornei di Brescia e Canale d’Alba conquistate 9 medaglie

Oro per Andrea Saverio e Denis Passador

“Il prossimo weekend sarà dedicato agli Special Olympics e ai Campionati Provinciali”

BRESCIA / CANALE D’ALBA – Due tornei nel fine settimana per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto, il 2° Torneo Grand Prix Brixia nella città della Leonessa e il 5° Torneo Challenge Master nel Roero a Canale d’Alba.

Due medaglie per Andrea Saverio, oro nel XD U19 in coppia con Yi Yuan Chen (Junior BC MI) vinto con una tiratissima partita terminata in tre set con il punteggio di 21*19 19*21 21*19 contro Giuliani/Malleier (Uberetsch), bronzo nel SM U19, avventura terminata in semifinale sempre in tre set contro Spitaler (Uberetsch) 18*21 21*17 12*21. DM Senior in coppia con Federico Lazzarini agli ottavi. Paolo Milani SM Senior sedicesimi, DM Senior ottavi in coppia con Gianluca Marchioro (Badminton Padova), XD Senior sedicesimi con Carolin Rauner (ASV Mals) Federico Lazzarini SM ai sedicesimi.

A Canale d’Alba invece, due ori e un argento per Denis Passador, nel SM 55 vince la finale contro Bisioli (GSA Chiari) in due set 21*18 21*18, nel XD 55 in coppia con Roberta Brenzone vincono il girone round robin senza perdere una partita, il secondo gradino del podio lo conquista nel DM 35 giocando in coppia con Franco Rivoltella (CUS BG) vincendo in tre set la semifinale contro i compagni di club – bronzo – Edvidio Milani/Paolo Poletti 21*19 15*21 13*21 perdendo poi in finale contro Bossati/Faizan (Albashuttle) 15*21 19*21. Paolo Poletti nel XD 35 in coppia con Sabine Doering prendono l’argento dopo un girone Round Robin mentre nel SM 55 non supera i gironi. Edvidio Milani prende altri due bronzi, nel SM 55 supera i gironi e perde in semifinale contro Bisioli (GSA Chiari) 17*21 24*22 9*21 e nel XD 55 in coppia con Valeria Zulian (CUS TO) in un girone round robin.

“Il nostro atleta di badminton Nicola Cattaneo, Skyrunner del team Pasturo, nella giornata di sabato ha partecipato e portato a termine la Resegup con il tempo di 4:46:14 – continua Edvidio Milani, Vice Presidente -. Anche questo fine settimana i nostri atleti hanno raggiunto ottimi risultati. Il prossimo weekend sarà dedicato agli Special Olympics, dove parteciperemo con una ragazza e ai Campionati Provinciali. Complimenti anche a Nicola che ha partecipato alla Resegup”.