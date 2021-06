Badminton Lecco campione italiano nel doppio maschile Over 45

CAGLIARI – Badminton Lecco protagonista ai Campionati Italiani Master di a Cagliari, grazie alla vittoria del titolo italiano nel Doppio Maschile Over 45 grazie a Stefano Calegari e Morten Sorensen.

Una vittoria che giunge dopo qualche anno di assenza dei giocatori blucelesti ai Campionati Italiani Master. Oltre al titolo italiano nel Doppio Maschile, va aggiunto il podio nel Singolare: 2^ posto per il danese Sorensen e 3^ per Calegari.

La manifestazione si è svolta nel moderno Palazzetto dello Sport di Maracalagonis, Comune nella periferia di Cagliari.

Il percorso nel torneo è stato particolarmente difficile per l’alto livello degli avversari. Gli atleti del B&CC Lecco hanno superato nei quarti la coppia del CUS Torino Scavino-Skorokhod per 21-14, 21-17 e in semifinale con una partita combattutissima ai tre set, i siciliani del Club The Stars Di Marco-Feliziani con l’incredibile punteggio di 23-21, 24-26 e 21-18.

Anche la finale, giocata domenica mattina contro i meranesi Frei-Reiner, si è conclusa 21-18, 21-14 per la soddisfazione di tutto il badminton lecchese.

Nel Singolare Maschile, Over 45, Morten Sorensen giungeva alla finale contro il campione uscente Carlo Alberto Di Marco, contro il quale si fermava all’argento con il punteggio di 21-10, 21-10 a favore del siciliano.

In precedenza Sorensen aveva superato Oleksii Skorokhod del CUS Torino (21- 14, 21-19) e Joachim Frei del Meran (21-10, 21-10).

Stefano Calegari ha vinto il primo incontro superando per 21-17, 21-13 il meranese Michael Rainer e fermandosi in semifinale contro Di Marco che ha vinto per 21-6, 21-10.

Il risultato di Cagliari ha portato una ventata di ottimismo in tutto il Club lecchese, fortemente provato dalla pandemia. Recentemente Alessandro Redaelli, allenatore del Club, oltre che valido giocatore, ha partecipato a Kiev in Ukraina ad un seminario per allenatori promosso da Badminton Europe, la confederazione europea, aumentando ulteriormente la sua esperienza didattica.

Per recuperare il periodo perso a causa del Covid-19, il Club di Lecco ha fatto domanda al Comune per poter utilizzare la palestra anche nel mese di Luglio, per poi riprendere regolarmente l’attività della stagione 2021-22 a partire dal mese di settembre.

Dalla società bluceleste fanno sapere: “Vogliamo ricordare che il Badminton è stato classificato dal CONI e dal Ministero della Salute tra gli Sport non di contatto e quindi praticabile, con le dovute precauzioni, anche in periodo di Covid. Per chi volesse avvicinarsi al Badminton, consigliamo di presentarsi nella Palestra di Via Ghislanzoni (ingresso pedonale da Viale Dante) il Lunedì dalle 20:00 alle 22:00 o il Mercoledì e Venerdì dalle 18.30 alle 20.30”.