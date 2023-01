Badminton Lecco: Cattaneo (U13) Bronzo al Superseries di Bolzano

Badminton e Croquet Club Lecco protagonista a Bolzano per il 1° Torneo Superseries

BOLZANO – Fine settimana in Alto Adige con il 1° Torneo Superseries di Bolzano con ben 180 atleti iscritti delle categorie Under 13-15-17-19 e Senior per le 5 specialità Singolo Machile e Femminile, Doppio Maschile e Femminile e Doppio Misto.

Il Torneo Superseries per importanza è secondo solo ai Campionati Italiani, e hanno visto la partecipazione anche di atleti di alto livello e caratura nazionale.

Il Badminton e Croquet Club Lecco si è presentato con 2 atleti, Mattia Cattaneo “U13” e Paolo Milani “Senior”.

Ottima la prestazione di Mattia che nel SM U13 sale sul terzo gradino del podio dopo aver vinto gli ottavi di finale contro Giorgio Scalvini (GSA Chiari) in tre combattutissimi set 21-15 16-21 21-19. Nei quarti, dove gioca una grande partita, mette alle corde la testa di serie N. 3 Davide Goldin (Badminton dell’Arena) 21-14 21-9 conquistandosi la semifinale che viene poi persa contro Davide Aste (Junior BC MI) N. 2 del tabellone con il punteggio di 14-21 11-21. Esordio per Mattia in un torneo di DX U13 che in coppia con Lea Gitterle (ASV MALS) perdono contro i N. 1 Dominique De Leon (Junior BC MI)/Franzi Hellrigl (ASV MALS) 11-21 3-21.

Paolo nel SM si ferma ai sedicesimi contro il N. 2 del tabellone Marco Danti (ASV ÜBERETSCH) 9-21 12-21. DM in coppia con Filippo Giampaoli (Senigallia) agli ottavi, contro Jakub Boero/Giuseppe Monchiero (AlbaShuttle) 17-21 11-21. Il DX non va meglio, fermato anche qui agli ottavi in coppia con Jenny Passerini (Senigallia) 11-21 17-21 da Simon Riccardi (SSV Bozen)/Elettra Zampini (Senigallia).

Il Direttore Tecnico Alessandro Redaelli: “Prestazioni abbastanza in linea con ciò che mi aspettavo, forse leggermente sotto tono. Ho grandi speranze, ma il futuro è ancora incerto. È il momento migliore per rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare a testa bassa per migliorare.”